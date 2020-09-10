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Деркач отреагировал на санкции США. Обещает новые "шокирующие разоблачения"

Внефракционный украинский нардеп Андрей Деркач сообщил, что на следующей неделе организует пресс-конференцию, где представит "шокирующие факты разоблачения демокоррупции".

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10 сентября минфин США внес Деркача в санкционный список
10 сентября минфин США внес Деркача в санкционный список
Фото: Андрей Деркач / Facebook

Внефракционный народный депутат Верховной Рады Андрей Деркач назвал введенные против него минфином США санкции местью и анонсировал пресс-конференцию о якобы новом расследовании коррупции в Штатах. Об этом он написал в своем Facebook.

"Это месть и в отношении меня как представителя команды расследователей. И неважно, как эта месть проявляется: будь это отмена американской визы по просьбе представителей демокорапшн в посольстве США или моей депортации из Российской Федерации, как это было в 2017 году", – отметил он.

Деркач сообщил, что на следующей неделе организует пресс-конференцию, где представит "шокирующие факты разоблачения демокоррупции".

"Именно из-за утечки информации о предстоящей пресс-конференции информация о санкциях вышла именно сегодня. Демокоррупционеры очень боятся. Потому что каждое слово, которое будет мной озвучено, подкреплено цифрами, документами и интересными записями. Отказываться от пресс-конференции не стану: на кону – государственная независимость и суверенитет Украины", – написал депутат.

Также он отметил, что внесение его в санкционный список открывает ему возможность защищать свои интересы в юридическом поле – в суде.

https://www.facebook.com/derkach.al/posts/1235258753492854

10 сентября минфин США внес Деркача в санкционный список, заявив, что он является российским агентом и пытается вмешаться в предстоящие выборы президента.

Деркач в маеиюне и июле опубликовал три партии записей якобы телефонных переговоров пятого президента Украины Петра Порошенко, которые тот вел в 2015–2016 годах с разными политиками. В частности, были опубликованы якобы записи разговоров с президентом РФ Владимиром Путиным и кандидатом в президенты США Джо Байденом.

На записях люди с голосами, похожими на голоса Порошенко и Байдена, в частности, обсуждали отставку тогдашнего генерального прокурора Виктора Шокина и получение Киевом кредитных гарантий от США на сумму $1 млрд. Деркач считает, что Байден мог оказывать давление на руководство Украины.

Действующий президент Украины Владимир Зеленский сказал, что эти пленки должны стать предметом расследования. По информации "Европейской правды", Госдепартамент США выразил украинским властям обеспокоенность из-за этого заявления, он расценил слова Зеленского как вмешательство в американские выборы. Позже глава государства уточнил, что его интересует только то, как можно было прослушивать президента.

Порошенко не исключил, что к обнародованию фрагментов его бесед с Байденом причастен Офис президента, а главная цель заказчиков скандала – разрушение отношений между Украиной и США. При этом экс-президент утверждает, что аудиофайлы, которые опубликовал Деркач, – сфабрикованы, но "сырье" он мог получить на Банковой.

Представитель Байдена Эндрю Бейтс сказал, что записи были подвергнуты сильному редактированию, но даже в таком виде они – "не более чем дырка от бублика".

Выборы президента США пройдут 3 ноября. Главными соперниками являются Джо Байден и нынешний глава Белого дома Дональд Трамп.

Теги: США, Украина, санкции, Андрей Деркач
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