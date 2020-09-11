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ЕС продлил санкции против России за посягательство на территориальную целостность Украины

10 сентября Евросоюз продлил санкции в отношении физических лиц и организаций, причастных к посягательству на территориальную целостность и суверенитет Украины, до 15 марта 2021 года.

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В отношении России действуют несколько санкционных пакетов ЕС, санкционный список регулярно обновляется
В отношении России действуют несколько санкционных пакетов ЕС, санкционный список регулярно обновляется
Фото: pixabay.com

Евросоюз (ЕС) продлил санкции против нарушителей территориальной целостности Украины еще на шесть месяцев. Об этом сообщили на сайте Европейского Совета 10 сентября.

Санкции в отношении лиц и организаций, которые продолжают подрывать или угрожать территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, продлены до 15 марта 2021 года, говорится в сообщении.

Данные меры предусматривают как ограничения на поездки, так и замораживание активов. Они будут по-прежнему применяться к 175 лицам и 44 организациям.

Правовые акты будут опубликованы в официальном вестнике ЕС 11 сентября 2020 года, уточняется в документе.

В отношении России действуют несколько санкционных пакетов ЕС за посягательство на территориальную целостность, независимость и суверенитет Украины. В их числе – индивидуальные санкции против отдельных лиц и субъектов хозяйственной деятельности, они включают в себя запрет на поездки и замораживание активов. Кроме того, европейским компаниям запрещено предоставлять средства фигурантам списка.

Теги: Россия, Крым, Украина, санкции, аннексия, ограничения, Евросоюз
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