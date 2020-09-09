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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

"Ждем расширения санкций за Керченский мост". В МИД Украины прокомментировали продление санкций Евросоюза против России за аннексию Крыма

Каждое нарушение Российской Федерацией международного права в оккупированном Крыму должно караться санкциями. Об этом заявила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.

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МИД Украины надеется на введение санкций ЕС против России из-за незаконного строительства Керченского моста в аннексированном Крыму
МИД Украины надеется на введение санкций ЕС против России из-за незаконного строительства Керченского моста в аннексированном Крыму
Фото: ЕРА

Министерство иностранных дел Украины приветствует продление санкций против России еще на полгода за аннексию Крыма и ждет внедрения новых ограничительных мер из-за строительства оккупантами незаконного Керченского моста. Об этом заявила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова 9 сентября в своем Twitter.

"Приветствуем согласие европейских партнеров продлить еще на шесть месяцев санкции против 175 физических и 44 юридических лиц за действия РФ против суверенитета и территориальной целостности Украины", – написала она.

Джапарова особо отметила, что каждое нарушение Россией международного права в оккупированном Крыму должно караться санкциями.

"Ждем расширения санкций против России из-за незаконного "Керченского моста", – уточнила она.

Россия аннексировала Крым после силовой блокады военных частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

В отношении России действуют несколько санкционных пакетов ЕС, в том числе запрещающий европейским компаниям инвестировать в Крым (этот пакет был утвержден в декабре 2014 года). Европейским и основанным в ЕС компаниям также запрещено покупать недвижимость или организации в Крыму, финансировать крымские предприятия или предоставлять связанные с этим услуги; европейским туроператорам запрещено предлагать отдых на оккупированном полуострове.

9 сентября ЕС в очередной раз продлил на полгода "крымские санкции" против России.

Теги: Россия, Крым, Украина, санкции, МИД Украины, аннексия, мост, Евросоюз, Эмине Джапарова
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