"Ждем расширения санкций за Керченский мост". В МИД Украины прокомментировали продление санкций Евросоюза против России за аннексию Крыма

Каждое нарушение Российской Федерацией международного права в оккупированном Крыму должно караться санкциями. Об этом заявила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.

МИД Украины надеется на введение санкций ЕС против России из-за незаконного строительства Керченского моста в аннексированном Крыму Фото: ЕРА

Министерство иностранных дел Украины приветствует продление санкций против России еще на полгода за аннексию Крыма и ждет внедрения новых ограничительных мер из-за строительства оккупантами незаконного Керченского моста. Об этом заявила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова 9 сентября в своем Twitter.

"Приветствуем согласие европейских партнеров продлить еще на шесть месяцев санкции против 175 физических и 44 юридических лиц за действия РФ против суверенитета и территориальной целостности Украины", – написала она.

Вітаємо згоду * партнерів продовжити ще на 6 міс. санкції проти 175 фіз. і 44 юр. осіб за дії * проти суверенітету і тер.цілісності * . Кожне порушення * міжн. права в #Криму має каратися санкціями. Чекаємо на розширення санкцій проти #Росії через незаконний "Керченський міст" pic.twitter.com/yL3u1deA5h — Emine Dzheppar (@EmineDzheppar) September 9, 2020

Джапарова особо отметила, что каждое нарушение Россией международного права в оккупированном Крыму должно караться санкциями.

"Ждем расширения санкций против России из-за незаконного "Керченского моста", – уточнила она.