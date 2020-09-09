Евросоюз продлил "крымские санкции" против России еще на полгода – Йозвяк

Санкции Евросоюза (ЕС) против России за аннексию Крыма продлили еще на шесть месяцев. Решение об этом Комитет постоянных представителей стран ЕС согласовал без обсуждения, сообщил 9 сентября в Twitter корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.
"Послы ЕС дали зеленый свет продлению санкций на шесть месяцев в отношении 175 человек и 44 организаций, которые, как считается, подорвали территориальную целостность Украины", – написал он.
EU ambs have given the green light to the 6 months roll-over sanctions on 175 ppl & 44 entities deemed to have undermined the territorial integrity of #Ukraine. soon around 15 ppl & a handful of entities will be added to this list for the construction of the #Kerchbridge #Russia— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) September 9, 2020
Также Йозвяк сообщил, что в ближайшее время в санкционный список ЕС будут добавлены еще 15 человек и несколько организаций, причастных к строительству Керченского моста в аннексированном Крыму.
Россия аннексировала Крым после силовой блокады военных частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.
В отношении России действуют несколько санкционных пакетов ЕС, в том числе запрещающий европейским компаниям инвестировать в Крым (этот пакет был утвержден в декабре 2014 года). Европейским и основанным в ЕС компаниям также запрещено покупать недвижимость или организации в Крыму, финансировать крымские предприятия или предоставлять связанные с этим услуги; европейским туроператорам запрещено предлагать отдых на оккупированном полуострове.