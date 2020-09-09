Евросоюз продлил "крымские санкции" против России еще на полгода – Йозвяк

Комитет постоянных представителей стран Евросоюза согласовал продление на шесть месяцев санкций против лиц и организаций, подорвавших территориальную целостность Украины. Об этом 9 сентября заявил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

Санкции Евросоюза (ЕС) против России за аннексию Крыма продлили еще на шесть месяцев. Решение об этом Комитет постоянных представителей стран ЕС согласовал без обсуждения, сообщил 9 сентября в Twitter корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

"Послы ЕС дали зеленый свет продлению санкций на шесть месяцев в отношении 175 человек и 44 организаций, которые, как считается, подорвали территориальную целостность Украины", – написал он.

EU ambs have given the green light to the 6 months roll-over sanctions on 175 ppl & 44 entities deemed to have undermined the territorial integrity of #Ukraine. soon around 15 ppl & a handful of entities will be added to this list for the construction of the #Kerchbridge #Russia — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) September 9, 2020

Также Йозвяк сообщил, что в ближайшее время в санкционный список ЕС будут добавлены еще 15 человек и несколько организаций, причастных к строительству Керченского моста в аннексированном Крыму.