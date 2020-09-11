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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

"Выборы" губернатора Севастополя, которые проводят оккупационные власти, являются незаконными – МИД Украины

Все причастные к организации и проведению в оккупированном Крыму "выборов" губернатора Севастополя будут нести ответственность согласно украинскому законодательству, отметила первый замглавы МИД Украины Эмине Джапарова.

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Фото: Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine / Facebook

"Выборы" губернатора Севастополя, которые проводят в оккупированном Крыму российские власти, незаконны. Об этом 11 сентября заявила "Крым.Реалиям" первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.

"Украина решительно осуждает факты противоправной организации оккупационной администрацией России "голосования" на временно оккупированных Российской Федерацией территориях Автономной Республики Крым и города Севастополь", – сказала украинский дипломат.

Она подчеркнула, что "результаты этого незаконного голосования будут юридически ничтожными, не будут иметь никаких правовых последствий и не будут признаны ни Украиной, ни международным сообществом".

"Все причастные к организации и проведению незаконных выборов во временно оккупированном Крыму лица будут нести ответственность в соответствии с действующим законодательством Украины", – отметила Джапарова.

Первый замглавы МИД Украины подчеркнула, что Крым и Севастополь "были, есть и будут оставаться неотъемлемой частью суверенного Украинского государства, на которую распространяется действие Конституции и законов Украины".

Джапарова анонсировала обращение к международным партнерам Украины с просьбой осудить организацию "голосования" в Крыму и усилить санкции против РФ.

"Крым.Реалии" объясняют, что "выборы" подконтрольного России губернатора Севастополя растянутся на три дня – с 11-го по 13 сентября, который в РФ является "единым днем голосования". Зарегистрировано шесть кандидатов, в том числе "врио российского губернатора Севастополя" Михаил Развожаев.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Теги: Крым, выборы, санкции, Севастополь, МИД Украины, оккупация, аннексия, законодательство, голосование, губернатор, Эмине Джапарова
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