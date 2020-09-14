Евросоюз не признал российские "выборы" в Крыму

Европейский союз подчеркнул, что он непоколебимо поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины.

В Крыму и Севастополе с 11-го по 13 сентября проходили российские "выборы" Фото: depositphotos.com

Европейский союз не признал проведенные 13 сентября местные "выборы" в оккупированном Россией Крыму. Об этом говорится в заявлении Европейской службы внешних дел.

"Выборы губернатора также прошли в Севастополе. Европейский Союз не признал незаконную аннексию Крыма и Севастополя Российской Федерацией и, следовательно, не признает проведение выборов на Крымском полуострове. Любой, кто избран на организованном Россией голосовании на Крымском полуострове и претендует на то, чтобы "представлять" Крым и Севастополь, не будет признан ЕС в качестве представителя тех территорий, которые являются частью Украины", – отметили в ЕС.

Европейский союз подчеркнул, что он непоколебимо поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

В Крыму и Севастополе с 11-го по 13 сентября проходили российские "выборы". В Севастополе выбирали "главу города", депутата "парламента города" и депутатов двух "муниципальных советов", проходили "довыборы" двух "депутатов Нахимовского совета". В Крыму проводились дополнительные "выборы" депутата в "парламент Крыма", депутата "Симферопольского городского совета" и "депутата Раздольненского сельского совета".