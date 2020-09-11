Аксенов пожаловался на дефицит воды в Крыму. Он обвинил Киев в "преступлении"

Назначенный Кремлем глава оккупированного Крыма Сергей Аксенов обвинил Украину в "государственном терроризме" и попытку создать на аннексированном полуострове масштабную гуманитарную катастрофу.

Аксенов считает, что проблема воды в Крыму дойдет до международного трибунала Фото: ЕРА

Российский "глава" оккупированного Крыма Сергей Аксенов считает, что нужно возбудить уголовные дела против тех, кто распорядился перекрыть Северо-Крымский канал. Об этом он написал на своей странице "ВКонтакте" 11 сентября.

"Перекрыв Северо-Крымский канал, по которому более двух миллионов жителей полуострова получали свыше 80% пресной воды, Киев совершил преступление. Это можно расценивать как экоцид, как государственный терроризм и попытку создать в регионе масштабную гуманитарную катастрофу. И уж точно как грубейшее нарушение основополагающих прав человека", – написал он.

Скриншот: Сергей Аксенов / ВКонтакте

Аксенов заявил, что в России должны быть возбуждены уголовные дела против тех, кто перекрыл воду в Крым.

"А там и до международного трибунала дело дойдет", – отметил Аксенов.

На сегодня в аннексированном Крыму остро стоит вопрос дефицита воды. Оккупанты хотели даже привлечь авиацию для искусственного увеличения осадков на полуострове.

До российской аннексии Крыма Украина обеспечивала 85% потребностей полуострова в пресной воде через Северо-Крымский канал. После аннексии Крыма РФ весной 2014 года Киев прекратил подачу воды на полуостров. По данным СМИ, в Крыму пока не нашли альтернативы поставкам днепровской воды, кроме масштабного выкачивания подземных вод.

В июне 2019 года экс-постпред президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин заявил, что оккупанты предлагали взятки за восстановление водоснабжения на аннексированный полуостров.

В сентябре начальник управления Северо-Крымского канала Сергей Шевченко говорил, что подавать воду с материковой Украины в Крым технически невозможно.

Председатель бюджетного комитета Верховной Рады, нардеп от "Слуги народа" Юрий Аристов сообщил журналистам программы "Схемы" ("Радіо Свобода"), вышедшей в эфир 30 января 2020 года, что украинские власти рассматривали идею продавать воду в Крым. Представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич в ответ заявил, что Украина не намерена возобновлять подачу воды в Крым до деоккупации полуострова.

7 августа премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что поставки пресной воды с материковой части Украины в аннексированный Крым возможны только в случае гуманитарной катастрофы на полуострове.

1 сентября "экс-прокурор" Крыма, ныне депутат госдумы России Наталья Поклонская заявила, что структуры ООН признали ее статус российского депутата от Крыма и предложили сотрудничество в предоставлении дополнительной информации о доступе жителей полуострова к питьевой воде. Заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова назвала это заявление манипуляцией.

7 сентября оккупанты заявили, что в связи с дефицитом воды в оккупированном Симферополе часть города будет получать воду по три часа утром и вечером.