Оккупанты хотят искусственно увеличить количество осадков в Крыму

В аннексированном Крыму остро стоит вопрос дефицита воды. Оккупанты планируют решить его путем привлечения авиации для искусственного увеличения осадков.

Подконтрольные Российской Федерации власти оккупированного Крыма для решения проблемы дефицита пресной воды планируют искусственно увеличить количество осадков путем экспериментальных авиационных работ. Об этом говорится на сайте госзакупок России.

Согласно информации, конкурс на выполнение работ по активному воздействию для искусственного увеличения осадков, что должно повысить уровень воды в водохранилищах Республики Крым, был объявлен 4 августа 2020 года.

Его требованиям соответствовало одно предприятие – Центральная аэрологическая обсерватория, которая входит в структуру Росгидромета. С ней так называемый комитет по водному хозяйству и мелиорации Крыма заключил контракт на сумму 25,4 млн руб. (около 9,4 млн грн).