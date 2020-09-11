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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Оккупанты хотят искусственно увеличить количество осадков в Крыму

В аннексированном Крыму остро стоит вопрос дефицита воды. Оккупанты планируют решить его путем привлечения авиации для искусственного увеличения осадков.

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В аннексированном Крыму фиксируют серьезный дефицит воды
В аннексированном Крыму фиксируют серьезный дефицит воды
Фото: pixabay.com

Подконтрольные Российской Федерации власти оккупированного Крыма для решения проблемы дефицита пресной воды планируют искусственно увеличить количество осадков путем экспериментальных авиационных работ. Об этом говорится на сайте госзакупок России.

Согласно информации, конкурс на выполнение работ по активному воздействию для искусственного увеличения осадков, что должно повысить уровень воды в водохранилищах Республики Крым, был объявлен 4 августа 2020 года.

Его требованиям соответствовало одно предприятие – Центральная аэрологическая обсерватория, которая входит в структуру Росгидромета. С ней так называемый комитет по водному хозяйству и мелиорации Крыма заключил контракт на сумму 25,4 млн руб. (около 9,4 млн грн).

Украина обеспечивала через Северо-Крымский канал до 85% потребностей Крыма в пресной воде. После аннексии Крыма РФ весной 2014 года Киев прекратил подачу воды на полуостров. По данным СМИ, в Крыму пока не нашли альтернативы поставкам днепровской воды, кроме масштабного выкачивания подземных вод.

В июне 2019 года экс-постпред президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин заявил, что оккупанты предлагали взятки за восстановление водоснабжения на аннексированный полуостров.

Председатель бюджетного комитета Верховной Рады, нардеп от "Слуги народа" Юрий Аристов сообщил журналистам программы "Схемы" ("Радіо Свобода"), вышедшей в эфир 30 января 2020 года, что украинские власти рассматривали идею продавать воду в Крым.

Представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич в ответ заявил, что Украина не намерена возобновлять подачу воды в Крым до деоккупации полуострова.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал, что поставки пресной воды с материковой части Украины в аннексированный Крым возможны только в случае гуманитарной катастрофы на полуострове.

7 сентября оккупанты сообщили, что в связи с дефицитом воды в оккупированном Симферополе часть города будет получать воду по три часа утром и вечером.

Теги: Россия, Крым, Украина, Симферополь, авиация, Наталья Поклонская, дефицит, водоснабжение, аннексия, Северо-Крымский канал, осадки, Борис Бабин, Эмине Джапарова, Антон Кориневич
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