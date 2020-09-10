СМИ рассказали о поездке Медведчука в Крым. Его сопровождали трое полицейских

Журналисты редакции "Слідство.Інфо" рассказали о поездке народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука в аннексированный Россией Крым. По информации редакции, его сопровождали трое полицейских.

Трое действующих сотрудников полиции охраны сопровождали народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" (ОПЗЖ) Виктора Медведчука в его поездке в аннексированный Крым в начале августа. Об это сказано в расследовании "Слідство.Інфо" 10 сентября.

Редакция получила информацию от источников в Службе безопасности Украины и Государственной пограничной службе Украины о том, что Медведчука охраняют сотрудники киевского управления полиции охраны по физической безопасности. В частности, это офицеры Сергей Засенко, Владислав Галишин и Григорий Чалый, пишет редакция.

Журналисты ознакомились с документами, которые это подтверждают. По их данным, Медведчук въехал в оккупированный Крым на автомобиле Mercedes Vito 2 августа в 14.30 через контрольный пункт въезда-выезда "Каланчак". Вместе с Медведчуком в автомобиле были сотрудники полиции Чалый и Галишин.

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Видео: slidstvo info

Засенко прибыл в оккупированный Крым пешком до КПВВ "Каланчак" 30 июля в 16.34.

"Официально эти трое полицейских за несколько дней до поездки якобы ушли в отпуск", – сказано в сообщении.

Галишин и Чалый работают помощниками депутата Медведчука на общественных началах. Эта информация есть на сайте Верховной Рады Украины.

Журналисты "Слідство.Інфо" отмечают, что в течение августа пытались связаться с полицейскими, но их телефоны были вне зоны досягаемости. Засенко ответил на телефонный звонок в сентябре, когда Медведчук вернулся в Киев. Он сказал, что "не будет отвечать на провокационные вопросы".

Сейчас полиция проверяет версию о том, что руководство вышеупомянутых полицейских подделало их рапорты об отпусках задним числом, когда информация о поездке Медведчука в Крым получила огласку.

Руководство партии ОПЗЖ проигнорировало запрос "Слідство.Інфо" о поездке Медведчука в Крым вместе с полицейскими. Пресс-секретар политика Олег Бабанин также ушел от ответа на вопрос о том, почему полицейские сопровождали депутата в поездке на аннексированный полуостров, сообщило издание.

Департамент полиции охраны в ответ на информационный запрос сообщил, что сейчас проводится служебное расследование по вероятной поездке полицейских Засенко, Галишина и Чалого вместе с Медведчуком в оккупированный Крым. В департаменте уточнили, что сейчас сотрудники Национальной полиции Украины могут свободно ездить на оккупированные территории, потому что на это нет запретов или ограничений.

Журналисты пишут, что им не удалось получить информацию о том, на каком основании сотрудники полиции охраняют Виктора Медведчука. В департаменте коммуникаций МВД сообщили, что существует распространенная практика, когда политики и бизнесмены оплачивают услуги охраны.

"Но как было в случае Медведчука, неизвестно, поскольку эта информация является конфиденциальной", – рассказали журналисты.

Это уже не первая информация о посещении Медведчуком аннексированного Россией Крыма. Издание "Цензор.НЕТ" со ссылкой на источники 2 августа писало, что Медведчук и его жена Оксана Марченко пересекли административную границу с аннексированным Крымом на контрольном пункте въезда-выезда "Каланчак". С ними были еще несколько человек – граждан Украины.

Пресс-секретарь Медведчука Олег Бабанин подтвердил, что нардеп въехал в Крым.

По информации проекта "Крым.Реалии", семья Медведчука владеет в Крыму бизнесом, который появился там уже после российской аннексии. Две фирмы в поселке Гаспра записаны на супругу Медведчука Марченко.

Медведчук – один из самых богатых депутатов Верховной Рады, он входит в топ-100 самых зажиточных украинцев по версии журнала НВ. Издание оценило его состояние в $133 млн, он занимает 47-е место в рейтинге. Политик известен своими связями в России, он – кум президента РФ Владимира Путина.