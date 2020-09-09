Суд наложил арест на 65 самолетов, которые незаконно летали в Крым – прокуратура АРК

Незаконные полеты в оккупированный Крым зафиксированы со стороны около 40 российских авиакомпаний, отметили в прокуратуре Автономной Республики Крым.

Воздушное пространство над Крымом Украина закрыла в марте 2014 года Фото: krymr.com

Суд наложил арест на 65 самолетов, которые незаконно летали в оккупированный Россией Крым. Об этом 9 сентября проинформировала прокуратура Автономной Республики Крым.

"По ходатайствам прокуратуры автономии наложены аресты на 65 самолетов – нарушителей порядка въезда и выезда из оккупированного полуострова. ...Установлено около 40 российских авиакомпаний, осуществляющих регулярные пассажирские авиаперевозки на оккупированный полуостров, нарушая международные правила полетов и законодательство Украины", – говорится в сообщении.

В прокуратуре напомнили, что с марта 2014 года Украина закрыла воздушное пространство над оккупированным полуостровом в связи с невозможностью осуществлять надзор за безопасностью полетов.

"Крым.Реалиям" в ведомстве объяснили, что "понятия заочного ареста для имущества не существует, но самолеты не изъяты по факту".

Россия аннексировала Крым после силовой блокады воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.