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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Российские военные в Крыму осушают реку для нужд Симферополя – СМИ

Российские военные завезли специальную технику и качают воду из реки Биюк-Карасу. В результате этого река ниже земляной дамбы стала практически безводной.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Военные разбили на реке палаточный городок и качают воду в трубопроводы
Военные разбили на реке палаточный городок и качают воду в трубопроводы
Фото: ru.krymr.com

Подразделение российских трубопроводных войск перекрыло реку Биюк-Карасу ниже Белогорского водохранилища земляной плотиной. Военные качают воду для потребностей оккупированного Симферополя, говорится в материале издания "Крым.Реалии".

На месте проведения работ военные разбили палаточный городок и завезли технику. Специальные автомобили с насосами качают воду в смонтированные трубопроводы, сообщило издание.

В результате этих действий река Биюк-Карасу ниже земляной дамбы осталась без воды.

Местный активист на условиях анонимности пояснил изданию "Крым.Реалии", что вода из Белогорского водохранилища через Биюк-Карасу обеспечивала не только Феодосию и Судак, но и лежащие в русле реки села и крупные объекты (арт-форум "Таврида" и Белогорская мега-теплица).

Симферополь, Симферопольский и Бахчисарайский районы перевели на ограниченный график подачи воды в конце августа. По данным "Коммерсанта", в водохранилищах, питающих Симферополь, осталось 20% запасов воды. 

Украина обеспечивала через Северо-Крымский канал до 85% потребностей Крыма в пресной воде. После аннексии Крыма РФ весной 2014 года Киев прекратил подачу воды на полуостров. В апреле 2017 года крымские власти заверяли, что им удалось полностью преодолеть эту проблему, но, как сообщали эксперты изданию "Крым.Реалии", эта информация не соответствует действительности. По данным СМИ, в Крыму пока не нашли альтернативы поставкам днепровской воды, кроме масштабного выкачивания подземных вод.

В июне 2019 года экс-постпред президента Украины в АРК Борис Бабин заявил, что оккупанты предлагали взятки за восстановление водоснабжения в Крым.

В сентябре начальник управления Северо-Крымского канала Сергей Шевченко говорил, что подавать воду с материковой Украины в Крым технически невозможно.

Председатель бюджетного комитета Верховной Рады, нардеп от "Слуги народа" Юрий Аристов сообщил журналистам программы "Схемы" ("Радіо Свобода"), вышедшей в эфир 30 января 2020 года, что украинские власти рассматривали идею продавать воду в Крым. Представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич в ответ заявил, что Украина не намерена возобновлять подачу воды в Крым до деоккупации полуострова.

7 августа премьер-министр Украины заявил, что поставки пресной воды с материковой части Украины в аннексированный Крым возможны только в случае гуманитарной катастрофы на полуострове.

Теги: Крым, Симферополь, Судак, Феодосия, водоснабжение, Северо-Крымский канал, российские военные
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