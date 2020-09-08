Российские военные в Крыму осушают реку для нужд Симферополя – СМИ

Российские военные завезли специальную технику и качают воду из реки Биюк-Карасу. В результате этого река ниже земляной дамбы стала практически безводной.

Военные разбили на реке палаточный городок и качают воду в трубопроводы Фото: ru.krymr.com

Подразделение российских трубопроводных войск перекрыло реку Биюк-Карасу ниже Белогорского водохранилища земляной плотиной. Военные качают воду для потребностей оккупированного Симферополя, говорится в материале издания "Крым.Реалии".

На месте проведения работ военные разбили палаточный городок и завезли технику. Специальные автомобили с насосами качают воду в смонтированные трубопроводы, сообщило издание.

В результате этих действий река Биюк-Карасу ниже земляной дамбы осталась без воды.

Местный активист на условиях анонимности пояснил изданию "Крым.Реалии", что вода из Белогорского водохранилища через Биюк-Карасу обеспечивала не только Феодосию и Судак, но и лежащие в русле реки села и крупные объекты (арт-форум "Таврида" и Белогорская мега-теплица).

Симферополь, Симферопольский и Бахчисарайский районы перевели на ограниченный график подачи воды в конце августа. По данным "Коммерсанта", в водохранилищах, питающих Симферополь, осталось 20% запасов воды.