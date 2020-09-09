В Минреинтеграции Украины считают, что на админгранице с Крымом нужно закрыть КПВВ "Чаплинка"

Замминистра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Игорь Яременко отметил, что КПВВ "Чаплинка" на админгранице с Крымом находится в "позорном состоянии".

Контрольный пункт въезда и выезда (КПВВ) "Чаплинка" на административной границе с оккупированным Крымом следует закрыть.

Такое мнение 8 сентября в Херсоне выразил журналистам заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Игорь Яременко, сообщают "Крым.Реалии".

"Чтобы его закрыть, необходимо решение правительства. Будет оно или нет, я на сегодняшний день вам сказать не могу. Но мое личное мнение – я сегодня там был... Мне кажется, его нужно закрывать. К сожалению, он в достаточно плохом, позорном состоянии, если будем откровенны, и эффективность его содержания достаточно сомнительная", – сказал он.

По данным чиновника, за сутки КПВВ "Чаплинка" пересекают до 30 человек.

"Это летом, а зимой будет еще меньше. Поэтому стоит ли нам его содержать там? Я буду советовать его закрыть. Какое решение будет принято на уровне правительства – я не хочу сейчас прогнозировать и брать на себя ответственность", – отметил Яременко.

Россия аннексировала Крым после силовой блокады военных частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

На админгранице с Крымом есть три КПВВ: "Чаплинка", "Чонгар" и "Каланчак".