"Очень высокая стоимость". В Росводресурсе оценили вариант поставки в Крым воды из РФ

Комментируя возможность поставки в оккупированный Крым воды из Краснодарского края и Ростовской области РФ, в Росводресурсе отметили, что в указанных регионах наблюдается маловодие.

Возможная поставка в оккупированный Крым воды из российских регионов – Ростовской области и Краснодарского края – имеет "очень высокую стоимость". Об этом российское Федеральное агентство водных ресурсов сообщило "Интерфаксу" 1 сентября.

В Росводресурсе отметили, что воду пришлось бы доставлять на расстояние более 500 км по дну Азовского или Черного морей.

При этом в агентстве подчеркнули, что и в Краснодарском крае, и в Ростовской области сейчас маловодие и на низких отметках находятся водохранилища в этих регионах.

Дорогостоящим Росводресурсы также считают вариант опреснения воды Черного моря.

Украина обеспечивала через Северо-Крымский канал до 85% потребностей Крыма в пресной воде. После аннексии Крыма РФ весной 2014 года Киев прекратил подачу воды на полуостров. В апреле 2017 года крымские власти заверяли, что им удалось полностью преодолеть эту проблему, но, как сообщали эксперты изданию "Крым.Реалии", эта информация не соответствует действительности. По данным СМИ, в Крыму пока не нашли альтернативы поставкам днепровской воды, кроме масштабного выкачивания подземных вод.

В июне 2019 года экс-постпред президента Украины в АРК Борис Бабин заявил, что оккупанты предлагали взятки за восстановление водоснабжения Крыма. В сентябре начальник управления Северо-Крымского канала Сергей Шевченко говорил, что подавать воду с материковой Украины в Крым технически невозможно. Председатель бюджетного комитета Верховной Рады, нардеп от "Слуги народа" Юрий Аристов сообщил журналистам программы "Схемы" ("Радіо Свобода"), вышедшей в эфир 30 января 2020 года, что украинские власти рассматривали идею продавать воду в Крым. Представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич в ответ заявил, что Украина не намерена возобновлять подачу воды в Крым до деоккупации полуострова. 7 августа премьер-министр Украины заявил, что поставки пресной воды с материковой части Украины в аннексированный Крым возможны только в случае гуманитарной катастрофы на полуострове.

25 августа председатель украинской делегации в трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук заявил, что Украина может возобновить водоснабжение в Крым, если там будет гуманитарная катастрофа.

Представитель президента Украины Владимира Зеленского в Крыму Антон Кориневич отметил, что воду в Крым не подадут до полной деоккупации полуострова.