Воду в Крым до деоккупации подавать нельзя – Кориневич

Вопрос подачи воды в Крым является значительным рычагом давления на Россию, так как она сама не может его решить, считает представитель президента Украины Владимира Зеленского в Крыму Антон Кориневич.

Украина не будет подавать воду в Крым до полной деоккупации полуострова. Об этом заявил представитель президента Украины Владимира Зеленского в Крыму Антон Кориневич в эфире телеканала "Украина 24".

"Позиция и представителя президента, и представительства в АР Крым однозначная и не меняется. Воду в Крым до деоккупации Крымского полуострова подавать нельзя. Это очень значительный рычаг давления и влияния на государство-оккупанта. Вопрос о подачи [воды] – это едва ли не единственный вопрос, который государство-оккупант не может решить самостоятельно, и Украина не должна решать этот вопрос за государство-оккупанта", – подчеркнул он.

Кориневич добавил, что невозможно разделить подачу воды в Крым для гражданского населения, предприятий или военных баз.

"А по поводу гуманитарной катастрофы – она продолжается на полуострове уже седьмой год, так как седьмой год украинский полуостров Крым временно оккупирован Российской Федерацией", – отметил он.

Заявление Кориневича стало реакцией на слова председателя украинской делегации в трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе Леонида Кравчука, что Украина может возобновить водоснабжение в Крым, если там будет гуманитарная катастрофа.

Украина обеспечивала через Северо-Крымский канал до 85% потребностей Крыма в пресной воде. После аннексии Крыма РФ весной 2014 года Киев прекратил подачу воды на полуостров. В апреле 2017 года крымские власти заверяли, что им удалось полностью преодолеть эту проблему, но, как сообщали эксперты изданию "Крым.Реалии", эта информация не соответствует действительности. По данным СМИ, в Крыму пока не нашли альтернативы поставкам днепровской воды, кроме масштабного выкачивания подземных вод.