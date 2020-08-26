Воду в Крым до деоккупации подавать нельзя – Кориневич

Украина не будет подавать воду в Крым до полной деоккупации полуострова. Об этом заявил представитель президента Украины Владимира Зеленского в Крыму Антон Кориневич в эфире телеканала "Украина 24".
"Позиция и представителя президента, и представительства в АР Крым однозначная и не меняется. Воду в Крым до деоккупации Крымского полуострова подавать нельзя. Это очень значительный рычаг давления и влияния на государство-оккупанта. Вопрос о подачи [воды] – это едва ли не единственный вопрос, который государство-оккупант не может решить самостоятельно, и Украина не должна решать этот вопрос за государство-оккупанта", – подчеркнул он.
Кориневич добавил, что невозможно разделить подачу воды в Крым для гражданского населения, предприятий или военных баз.
"А по поводу гуманитарной катастрофы – она продолжается на полуострове уже седьмой год, так как седьмой год украинский полуостров Крым временно оккупирован Российской Федерацией", – отметил он.
Заявление Кориневича стало реакцией на слова председателя украинской делегации в трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе Леонида Кравчука, что Украина может возобновить водоснабжение в Крым, если там будет гуманитарная катастрофа.
Украина обеспечивала через Северо-Крымский канал до 85% потребностей Крыма в пресной воде. После аннексии Крыма РФ весной 2014 года Киев прекратил подачу воды на полуостров. В апреле 2017 года крымские власти заверяли, что им удалось полностью преодолеть эту проблему, но, как сообщали эксперты изданию "Крым.Реалии", эта информация не соответствует действительности. По данным СМИ, в Крыму пока не нашли альтернативы поставкам днепровской воды, кроме масштабного выкачивания подземных вод.
В июне 2019 года экс-постпред президента Украины в АРК Борис Бабин заявил, что оккупанты предлагали взятки за восстановление водоснабжения Крыма.
В сентябре начальник управления Северо-Крымского канала Сергей Шевченко говорил, что подавать воду с материковой Украины в Крым технически невозможно.
Председатель бюджетного комитета Верховной Рады, нардеп от "Слуги народа" Юрий Аристов сообщил журналистам программы "Схемы" ("Радіо Свобода"), вышедшей в эфир 30 января 2020 года, что украинские власти рассматривали идею продавать воду в Крым. Представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич в ответ заявил, что Украина не намерена возобновлять подачу воды в Крым до деоккупации полуострова.
7 августа премьер-министр Украины заявил, что поставки пресной воды с материковой части Украины в аннексированный Крым возможны только в случае гуманитарной катастрофы на полуострове.