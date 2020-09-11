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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Россия официально не просила Украину возобновить поставки воды в аннексированный Крым – Шмыгаль

Подача воды в Крым по Северо-Крымскому каналу была прекращена вскоре после оккупации полуострова Россией. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что Москва официально не просила возобновить поставки воды.

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Проблемы с водой в Крыму начались после аннексии украинского полуострова Россией в 2014 году
Проблемы с водой в Крыму начались после аннексии украинского полуострова Россией в 2014 году
Фото: pixabay.com

Российские власти не обращались к Украине по поводу обеспечения водой аннексированного Крыма. Об этом сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время рабочего визита в Херсонскую область 10 сентября, пишет издание "Крым.Реалии".

На вопрос журналиста о том, обращалась ли представители Российской Федерации к властям Украины по поводу возобновления поставок днепровской воды в аннексированный Крым на официальном уровне, премьер ответил: "Нет, не обращались".

Украина обеспечивала через Северо-Крымский канал до 85% потребностей Крыма в пресной воде. После аннексии Крыма РФ весной 2014 года Киев прекратил подачу воды на полуостров. По данным СМИ, в Крыму пока не нашли альтернативы поставкам днепровской воды, кроме масштабного выкачивания подземных вод.

В июне 2019 года экс-постпред президента Украины в АРК Борис Бабин заявил, что оккупанты предлагали взятки за восстановление водоснабжения в Крым.

В сентябре начальник управления Северо-Крымского канала Сергей Шевченко говорил, что подавать воду с материковой Украины в Крым технически невозможно.

Председатель бюджетного комитета Верховной Рады, нардеп от "Слуги народа" Юрий Аристов сообщил журналистам программы "Схемы" ("Радіо Свобода"), вышедшей в эфир 30 января 2020 года, что украинские власти рассматривали идею продавать воду в Крым. Представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич в ответ заявил, что Украина не намерена возобновлять подачу воды в Крым до деоккупации полуострова.

7 августа премьер-министр Украины заявил, что поставки пресной воды с материковой части Украины в аннексированный Крым возможны только в случае гуманитарной катастрофы на полуострове.

1 сентября Поклонская заявила, что структуры ООН признали ее статус российского депутата от Крыма и предложили сотрудничество в предоставлении дополнительной информации о доступе жителей полуострова к питьевой воде. Заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова назвала заявление Поклонской манипуляцией.

7 сентября оккупанты заявили, что в связи с дефицитом воды в оккупированном Симферополе часть города будет получать воду по три часа утром и вечером.

Теги: Россия, Крым, Украина, водоснабжение, аннексия, Северо-Крымский канал, премьер-министр, Денис Шмыгаль
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