Россия официально не просила Украину возобновить поставки воды в аннексированный Крым – Шмыгаль

Подача воды в Крым по Северо-Крымскому каналу была прекращена вскоре после оккупации полуострова Россией. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что Москва официально не просила возобновить поставки воды.

Проблемы с водой в Крыму начались после аннексии украинского полуострова Россией в 2014 году Фото: pixabay.com

Российские власти не обращались к Украине по поводу обеспечения водой аннексированного Крыма. Об этом сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время рабочего визита в Херсонскую область 10 сентября, пишет издание "Крым.Реалии".

На вопрос журналиста о том, обращалась ли представители Российской Федерации к властям Украины по поводу возобновления поставок днепровской воды в аннексированный Крым на официальном уровне, премьер ответил: "Нет, не обращались".

Украина обеспечивала через Северо-Крымский канал до 85% потребностей Крыма в пресной воде. После аннексии Крыма РФ весной 2014 года Киев прекратил подачу воды на полуостров. По данным СМИ, в Крыму пока не нашли альтернативы поставкам днепровской воды, кроме масштабного выкачивания подземных вод.