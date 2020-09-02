Поклонская заявила о своем сотрудничестве с ООН по поводу водоснабжения Крыма. В МИД Украины ответили, что она выдает желаемое за реальное

Экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская выдает письма международных организаций за "признание" аннексии полуострова, считает замглавы МИД Украины Эмине Джапарова.

Заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова назвала манипуляциями заявление бывшего прокурора Крыма, "депутата Госдумы РФ" Натальи Поклонской о признании ООН действий России на полуострове. Свою реакцию дипломат разместила 1 сентября в Facebook.

"Относительно "громких" заявлений о приглашении международных мониторинговых миссий в Крым и "сотрудничестве" с поборниками преступления оккупации. Поклонская, как и ее российские проводники, выдают желаемое за действительное, манипулируя при этом механизмом рассмотрения обращений в Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), рассказывая о приглашении представителей международных организаций в Крым и пытаясь выдать письма последних как "признание" себя и своих действий в оккупированном Крыму", – написала Джапарова.

Она отметила, что на самом деле УВКПЧ указало "на необходимость неуклонного выполнения резолюций Генеральной Ассамблеи ООН о территориальной целостности Украины и статусе Крыма", а также на обеспечение доступа на полуостров представителей мониторинговой миссии ООН.

"А этот доступ, который настойчиво блокирует Российская Федерация, должен осуществляться в соответствии с вышеуказанными резолюциями и согласно украинскому законодательству. В День знаний хочется пожелать учить международное право", – объяснила замглавы МИД Украины.

1 сентября Поклонская заявила в Facebook о "признании де-факто структурами ООН статуса российского депутата от Крыма".

"Приятно удивлена конструктивной реакцией Управления Верховного комиссара ООН по правам человека на мое обращение по нарушению украинской стороной прав человека в Крыму в связи с незаконным лишением людей пресной питьевой воды. Важно то, что мой статус, как представителя крымчан в парламенте России, признан столь влиятельной международной организацией!.. Более того, мне, как заместителю председателя комитета Государственной думы РФ по международным делам, предложено сотрудничество с департаментом полевых операций и технического сотрудничества Управления ООН в предоставлении дополнительной информации по вопросу доступа к воде в Крыму", – написала Поклонская.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.