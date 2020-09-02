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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Поклонская заявила о своем сотрудничестве с ООН по поводу водоснабжения Крыма. В МИД Украины ответили, что она выдает желаемое за реальное

Экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская выдает письма международных организаций за "признание" аннексии полуострова, считает замглавы МИД Украины Эмине Джапарова.

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Крым был оккупирован Россией в 2014 году
Крым был оккупирован Россией в 2014 году
Фото: krymr.com

Заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова назвала манипуляциями заявление бывшего прокурора Крыма, "депутата Госдумы РФ" Натальи Поклонской о признании ООН действий России на полуострове. Свою реакцию дипломат разместила 1 сентября в Facebook.

"Относительно "громких" заявлений о приглашении международных мониторинговых миссий в Крым и "сотрудничестве" с поборниками преступления оккупации. Поклонская, как и ее российские проводники, выдают желаемое за действительное, манипулируя при этом механизмом рассмотрения обращений в Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), рассказывая о приглашении представителей международных организаций в Крым и пытаясь выдать письма последних как "признание" себя и своих действий в оккупированном Крыму", – написала Джапарова.

Она отметила, что на самом деле УВКПЧ указало "на необходимость неуклонного выполнения резолюций Генеральной Ассамблеи ООН о территориальной целостности Украины и статусе Крыма", а также на обеспечение доступа на полуостров представителей мониторинговой миссии ООН.

"А этот доступ, который настойчиво блокирует Российская Федерация, должен осуществляться в соответствии с вышеуказанными резолюциями и согласно украинскому законодательству. В День знаний хочется пожелать учить международное право", – объяснила замглавы МИД Украины.

https://www.facebook.com/edzhaparova/posts/10222980888939736

1 сентября Поклонская заявила в Facebook о "признании де-факто структурами ООН статуса российского депутата от Крыма".

"Приятно удивлена конструктивной реакцией Управления Верховного комиссара ООН по правам человека на мое обращение по нарушению украинской стороной прав человека в Крыму в связи с незаконным лишением людей пресной питьевой воды. Важно то, что мой статус, как представителя крымчан в парламенте России, признан столь влиятельной международной организацией!.. Более того, мне, как заместителю председателя комитета Государственной думы РФ по международным делам, предложено сотрудничество с департаментом полевых операций и технического сотрудничества Управления ООН в предоставлении дополнительной информации по вопросу доступа к воде в Крыму", – написала Поклонская.

https://www.facebook.com/PoklonskayaNV/posts/936000833540398

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Теги: Крым, ООН, МИД Украины, Наталья Поклонская, водоснабжение, аннексия, международное право, дипломаты, Эмине Джапарова
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