Оккупационный суд Крыма прекратил дело против жены крымскотатарского активиста Асанова

"Бахчисарайский мировой суд" в оккупированном Крыму прекратил административное дело против жены фигуранта второго бахчисарайского дела "Хизб ут-Тахрир" Марлена Асанова Айше.

Оккупанты в Крыму рассмотрели апелляционную жалобу защитника жены крымскотатарского активиста, фигуранта второго бахчисарайского дела "Хизб ут-Тахрир" Асанова Айше. Как заявил адвокат Рустем Кямилев, дело против нее прекращено. Об этом 28 августа сообщила "Крымская солидарность".

Ранее оккупационный суд признал Айше Асанову виновной в "неисполнении распоряжения судьи или судебного пристава по обеспечению установленного порядка" на суде и оштрафовал ее на 500 руб. (около 180 грн).

По информации Кямилева, дело прекращено на основании того, что вина Асановой в суде не была доказана.