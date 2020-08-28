Оккупационный суд Крыма прекратил дело против жены крымскотатарского активиста Асанова

Оккупанты в Крыму рассмотрели апелляционную жалобу защитника жены крымскотатарского активиста, фигуранта второго бахчисарайского дела "Хизб ут-Тахрир" Асанова Айше. Как заявил адвокат Рустем Кямилев, дело против нее прекращено. Об этом 28 августа сообщила "Крымская солидарность".
Ранее оккупационный суд признал Айше Асанову виновной в "неисполнении распоряжения судьи или судебного пристава по обеспечению установленного порядка" на суде и оштрафовал ее на 500 руб. (около 180 грн).
По информации Кямилева, дело прекращено на основании того, что вина Асановой в суде не была доказана.
25 июня "Бахчисарайский мировой суд" оштрафовал Асанову за показанную мужу в суде записку с надписью "Ты нужен мне, как воздух".
Асанов был в числе шести крымских татар, которых в октябре 2017 года в Бахчисарае задержали российские силовики. В мае 2018 года в рамках того же дела были задержаны и арестованы еще два человека. Все они – активисты "Крымской солидарности" – объединения адвокатов, родственников политзаключенных и активистов, которое помогает крымчанам, подвергшимся преследованиям по политическим или религиозным мотивам.
Задержанных обвинили в участии в "Хизб ут-Тахрир" – международной исламской политической организации, призывающей к объединению всех мусульманских стран в халифат, но отвергающей террористические методы борьбы. Россия признала ее террористической в 2003 году, деятельность "Хизб ут-Тахрир" на территории страны запрещена. В рамках украинского законодательства "Хизб ут-Тахрир" является легальной организацией. В странах Западной Европы и Северной Америки она также не запрещена, за исключением административных ограничений на ее деятельность в Германии.
Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. После аннексии Крыма, по данным правозащитников международной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека на полуострове значительно ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности – крымских татар.