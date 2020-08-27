Кулеба призвал США принять участие в работе международной платформы по деоккупации Крыма

Глава Министерства иностранных дел (МИД) Украины Дмитрий Кулеба и первый заместитель государственного секретаря США Стивен Биган обсудили ключевые вопросы укрепления стратегического партнерства между Украиной и США в сферах безопасности и обороны, энергетики, реформ, торговли и инвестиций. Об этом сообщила пресс-служба МИД Украины, комментируя рабочий визит представителя Соединенных Штатов в Украину 27 августа.
Стороны отдельно рассмотрели ситуацию на временно оккупированных Россией территориях востока Украины и Крыма. Кулеба рассказал собеседнику о процессе создания крымской платформы для консолидации международных усилий по деоккупации украинского полуострова. Он призвал США поддержать инициативу и рассмотреть возможность присоединения к ней.
Отдельное внимание собеседники уделили теме энергетической безопасности Европы в контексте российского проекта "Северный поток – 2" и договорились в дальнейшем прилагать совместные усилия для обеспечения диверсификации поставок энергоносителей в Европе.
Отдельной темой для обсуждения стали ситуация в Беларуси и ее возможное влияние на ситуацию безопасности в регионе. Стороны подчеркнули, что будущее Беларуси должно зависеть исключительно от белорусского народа и никакие внешние силы не должны влиять на этот выбор.
Глава МИД Украины предложил провести очередное заседание комиссии стратегического партнерства Украина – США, чтобы вынести на повестку дня двухсторонних отношений новые амбициозные цели, и получил заверения в принципиальной готовности к проведению такого заседания.
Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.
В отношении России за захват Крыма действуют несколько санкционных пакетов Евросоюза, в том числе запрещающий европейским компаниям инвестировать в Крым (этот пакет был утвержден в декабре 2014 года). Европейским и основанным в ЕС компаниям также запрещено покупать недвижимость или организации в Крыму, финансировать крымские предприятия или предоставлять связанные с этим услуги; европейским туроператорам запрещено предлагать отдых на оккупированном полуострове.
26 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киеву удастся добиться возвращения Крыма. В то же время он сказал, что на данный момент Россия отказывается обсуждать этот вопрос.