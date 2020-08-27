Кулеба призвал США принять участие в работе международной платформы по деоккупации Крыма

27 августа министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился с первым заместителем государственного секретаря США Стивеном Биганом в ходе его рабочего визита в Украину.

Глава Министерства иностранных дел (МИД) Украины Дмитрий Кулеба и первый заместитель государственного секретаря США Стивен Биган обсудили ключевые вопросы укрепления стратегического партнерства между Украиной и США в сферах безопасности и обороны, энергетики, реформ, торговли и инвестиций. Об этом сообщила пресс-служба МИД Украины, комментируя рабочий визит представителя Соединенных Штатов в Украину 27 августа.

Стороны отдельно рассмотрели ситуацию на временно оккупированных Россией территориях востока Украины и Крыма. Кулеба рассказал собеседнику о процессе создания крымской платформы для консолидации международных усилий по деоккупации украинского полуострова. Он призвал США поддержать инициативу и рассмотреть возможность присоединения к ней.

Отдельное внимание собеседники уделили теме энергетической безопасности Европы в контексте российского проекта "Северный поток – 2" и договорились в дальнейшем прилагать совместные усилия для обеспечения диверсификации поставок энергоносителей в Европе.

Отдельной темой для обсуждения стали ситуация в Беларуси и ее возможное влияние на ситуацию безопасности в регионе. Стороны подчеркнули, что будущее Беларуси должно зависеть исключительно от белорусского народа и никакие внешние силы не должны влиять на этот выбор.

Глава МИД Украины предложил провести очередное заседание комиссии стратегического партнерства Украина – США, чтобы вынести на повестку дня двухсторонних отношений новые амбициозные цели, и получил заверения в принципиальной готовности к проведению такого заседания.