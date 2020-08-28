Украинская община Крыма может прекратить свое существование – Климент

Россия может прибегнуть к радикальным мерам для того, чтобы уничтожить Православную церковь Украины в Крыму. Об этом заявил митрополит Симферопольский и Крымский ПЦУ Климент.

Климент заявил, что община ПЦУ в оккупированном Крыму оказалась под угрозой уничтожения Фото: ru.krymr.com

Если российская оккупационная власть в Крыму решится на радикальные действия против Православной церкви Украины (ПЦУ) в Крыму, крымская община на полуострове прекратит свое существование. Об этом на пресс-конференции 28 августа сказал митрополит Симферопольский и Крымский ПЦУ Климент, сообщило издание "Крым.Реалии".

"Меня заставляют собственными руками разобрать церковь в Симферополе. Согласно решению евпаторийского суда, заставляют разобрать собственными руками церковь в Евпатории. Но евпаторийская администрация подала иск, чтобы служба судебных приставов сама разобрала церковь", – сказал он.

По словам митрополита, все, что сейчас делается в оккупированном Крыму, напоминает ему времена богоборства 1920–1930 годов, когда советская власть уничтожала церковь.

Климент сообщил, что обратился в Европейский суд по правам человека, суд сделал запрос в Россию. Российские власти должны были дать ответ по поводу последующих действий в отношении украинской церкви в Крыму.

"Но если российская сторона займет радикальную позицию и нанесет удар по церкви в Симферополе и Евпатории, то можно будет говорить, что украинская община Крыма прекратила свое существование", – подчеркнул митрополит.