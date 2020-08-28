Украинская община Крыма может прекратить свое существование – Климент

Если российская оккупационная власть в Крыму решится на радикальные действия против Православной церкви Украины (ПЦУ) в Крыму, крымская община на полуострове прекратит свое существование. Об этом на пресс-конференции 28 августа сказал митрополит Симферопольский и Крымский ПЦУ Климент, сообщило издание "Крым.Реалии".
"Меня заставляют собственными руками разобрать церковь в Симферополе. Согласно решению евпаторийского суда, заставляют разобрать собственными руками церковь в Евпатории. Но евпаторийская администрация подала иск, чтобы служба судебных приставов сама разобрала церковь", – сказал он.
По словам митрополита, все, что сейчас делается в оккупированном Крыму, напоминает ему времена богоборства 1920–1930 годов, когда советская власть уничтожала церковь.
Климент сообщил, что обратился в Европейский суд по правам человека, суд сделал запрос в Россию. Российские власти должны были дать ответ по поводу последующих действий в отношении украинской церкви в Крыму.
"Но если российская сторона займет радикальную позицию и нанесет удар по церкви в Симферополе и Евпатории, то можно будет говорить, что украинская община Крыма прекратила свое существование", – подчеркнул митрополит.
В марте 2019 года "министерство имущественных и земельных отношений Крыма" подало иск с требованием досрочного расторжения договора аренды здания, где находится единственный в Симферополе храм ПЦУ – собор Владимира и Ольги. 28 июня "арбитражный суд" оккупированного полуострова удовлетворил иск властей.
В июле архиепископ ПЦУ Климент рассказывал, что имущество храма "разграблено и разломано". Епархия просила апелляционный "суд" отменить решение первой инстанции.
В ноябре 2019 года подконтрольный России Евпаторийский городской суд обязал Православную церковь Украины снести храм в Евпатории. Представительство президента Украины в АР Крым осудило это постановление.
В апреле 2020 года в МИД Украины отмечали, что оккупационная власть в Крыму продолжает систематические гонения религиозных общин Православной церкви Украины на территории полуострова.
4 августа Верховный суд РФ отказался пересмотреть решение о выселении общины Православной церкви Украины из кафедрального собора в оккупированном Симферополе. Представительство президента Украины в Крыму осудило это решение.