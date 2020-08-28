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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

В Украине "похоронили" тему освобождения политузников – Климент

Украинская власть уходит от острых вопросов по освобождению из России украинских и крымских политузников, которые находятся в заключении в Российской Федерации, и практически "похоронила" эту тему. Такое мнение высказал митрополит Симферопольский и Крымский ПЦУ Климент.

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Климент считает, что украинская власть игнорирует тему освобождения украинских и крымских политических узников из России
Климент считает, что украинская власть игнорирует тему освобождения украинских и крымских политических узников из России
Фото: crimean-solidarity.org

Власть Украины не хочет говорить на тему пленных и политических узников, которые содержатся в российских местах заключения. Об этом сказал митрополит Симферопольский и Крымский ПЦУ Климент на пресс-конференции 28 августа, сообщило издание "Крым.Реалии".

По его словам, наших соотечественников, которые остаются в российских тюрьмах и под следствием, еще очень много.

"Меня очень беспокоит судьба Ильи Дудки и Алексея Бессарабова. О них вообще никто не говорит. Они должны были быть включены в список на обмен в первую волну, но их не включили. Олег Приходько – его психологическое состояние находится на грани срыва", – отметил Климент.

Он назвал фарсом судебные процессы над украинцами и крымскими татарами в России.

Климент заявил, что его беспокоит то, что когда он в Киеве общается с представителями власти, на тему пленных, политузников никто не хочет говорить.

"Начинают говорить, что это секретные материалы, тема засекречена, работы ведутся. Но это не засекреченные материалы, это похороненная тема", – заявил Климент.

По его мнению, это указывает на то, что украинская власть уходит от острых вопросов, "лишь бы Россия не обиделась".

После аннексии Крыма Россией 16 марта 2014 года, по данным международной правозащитной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека на полуострове ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности крымских татар. Российские силовики регулярно проводят обыски в домах крымских татар.

По информации заместителя постоянного представителя президента в Крыму Тамилы Ташевой, после аннексии полуостров покинули более 25 тыс. крымских татар (по данным переписи населения, которую в Украине проводили в 2001 году, в Крыму проживало 243,4 тыс. крымских татар). 

По данным уполномоченной Верховной Рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой, в списке граждан, которых Украина надеется вернуть в ходе обмена с Россией удерживаемыми лицами значатся 86 крымских политузников.

Последний обмен удерживаемыми лицами произошел 29 декабря 2019 года между Украиной и боевиками "ДНР" и "ЛНР". Это произошло у КПВВ "Майорское" в Донецкой области вскоре после встречи "Нормандской четверки" в Париже. По данным Службы безопасности Украины, с неподконтрольных территорий вернулось 76 украинцев.

В интервью турецкому телеканалу TPT, обнародованному 6 марта, Зеленский говорил, что Украина передала боевикам ОРДЛО список из 200 украинских пленников для предстоящего обмена.

Теги: Россия, Крым, Украина, аннексия, пленные, политзаключенные, Климент, тюрьмы, Олег Приходько, ПЦУ
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