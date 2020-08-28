В Украине "похоронили" тему освобождения политузников – Климент

Украинская власть уходит от острых вопросов по освобождению из России украинских и крымских политузников, которые находятся в заключении в Российской Федерации, и практически "похоронила" эту тему. Такое мнение высказал митрополит Симферопольский и Крымский ПЦУ Климент.

Климент считает, что украинская власть игнорирует тему освобождения украинских и крымских политических узников из России Фото: crimean-solidarity.org

Власть Украины не хочет говорить на тему пленных и политических узников, которые содержатся в российских местах заключения. Об этом сказал митрополит Симферопольский и Крымский ПЦУ Климент на пресс-конференции 28 августа, сообщило издание "Крым.Реалии".

По его словам, наших соотечественников, которые остаются в российских тюрьмах и под следствием, еще очень много.

"Меня очень беспокоит судьба Ильи Дудки и Алексея Бессарабова. О них вообще никто не говорит. Они должны были быть включены в список на обмен в первую волну, но их не включили. Олег Приходько – его психологическое состояние находится на грани срыва", – отметил Климент.

Он назвал фарсом судебные процессы над украинцами и крымскими татарами в России.

Климент заявил, что его беспокоит то, что когда он в Киеве общается с представителями власти, на тему пленных, политузников никто не хочет говорить.

"Начинают говорить, что это секретные материалы, тема засекречена, работы ведутся. Но это не засекреченные материалы, это похороненная тема", – заявил Климент.

По его мнению, это указывает на то, что украинская власть уходит от острых вопросов, "лишь бы Россия не обиделась".