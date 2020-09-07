В оккупированном Крыму питьевую воду будут подавать несколько часов в день

В Симферополе часть города будет получать воду по три часа утром и вечером: с 6.00 до 9.00 и с 18.00 до 21.00.

С понедельника, 7 сентября, в Симферополе, Бахчисарайском и Симферопольском районах начинается третий этап ограничений подачи воды. Об этом 26 августа сообщала пресс-служба так называемого правительства Крыма в Facebook.

Питьевую воду жителям будут подавать строго по часам. В Симферополе часть города будет получать воду по три часа утром и вечером: с 6.00 до 9.00 и с 18.00 до 21.00.

В Симферопольском и Бахчисарайском районах графики подачи воды разнятся, в основном воду там подают в период с 17.00 до 21.00.

В мае 2014 года, вскоре после оккупации Крымского полуострова Россией, Поклонскую назначили "прокурором" Крыма. На выборах, состоявшихся осенью 2016 года, она была избрана в нижнюю палату российского парламента по списку "Единой России". Генпрокуратура Украины в 2014 году открыла против Поклонской уголовное производство по подозрению в государственной измене, в апреле 2016-го – по подозрению в причастности к запрету деятельности Меджлиса крымскотатарского народа.

Украина обеспечивала через Северо-Крымский канал до 85% потребностей Крыма в пресной воде. После аннексии Крыма РФ весной 2014 года Киев прекратил подачу воды на полуостров. По данным СМИ, в Крыму пока не нашли альтернативы поставкам днепровской воды, кроме масштабного выкачивания подземных вод.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в августе 2020 года допустил возможность поставок пресной воды с материковой части Украины в аннексированный Крым, если на полуострове произойдет гуманитарная катастрофа.