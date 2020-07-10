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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

В Крыму нет проблем с водой для населения – Данилов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что в Крыму воды не хватает только для промышленности, население водой обеспечено на 100%.

Данилов: Подавать воду оккупантам, чтобы они там развивали свои вооруженные силы, у нас нет никакого морального права
Данилов: Подавать воду оккупантам, чтобы они там развивали свои вооруженные силы, у нас нет никакого морального права
Фото: Рада національної безпеки і оборони України / Facebook

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил в эфире телеканала "1+1" 9 июля, что в Крыму нет проблем с водой для населения, воды не хватает только промышленности. 

"Крымское население обеспечено водой. Никаких проблем с водой для крымского населения не существует. То, что там нет воды для промышленности, – это уже другой вопрос. Позиция довольно простая: когда там будет украинская промышленность, когда там будет Украина  там обязательно будет украинская вода", – сказал он.

Ведущая напомнила Данилову заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля, которое он сделал в эфире "1+1" сразу после назначения, что неподача воды в Крым приведет к гуманитарной катастрофе. Глава правительства отметил, что воду на полуостров нужно подавать, потому что там живут украинцы. Его заявление спровоцировало скандал, после чего премьер сказал, что некоторые его слова "потерялась в шуме студии" и Киев сможет подавать воду в Крым только после его возвращения под контроль Украины. 

"Я отвечаю за себя... Человек был первый день на должности. Но хочу еще раз подчеркнуть: до тех пор, пока Крым не является украинским, считаю, что подавать воду оккупантам, чтобы они там развивали свои вооруженные силы, у нас нет никакого морального права. Население Крыма питьевой водой обеспечено на 100%", – сказал секретарь СНБО.

Украина обеспечивала через Северо-Крымский канал до 85% потребностей Крыма в пресной воде. После аннексии Крыма РФ весной 2014 года Киев прекратил подачу воды на полуостров. В апреле 2017 года крымские власти заверяли, что им удалось полностью преодолеть эту проблему, но, как сообщали эксперты изданию "Крым.Реалии", эта информация не соответствует действительности. По данным СМИ, в Крыму пока не нашли альтернативы поставкам днепровской воды, кроме масштабного выкачивания подземных вод.

Председатель бюджетного комитета Верховной Рады, нардеп от "Слуги народа" Юрий Аристов сообщил журналистам программы "Схемы" ("Радіо Свобода"), вышедшей в эфир в январе 2020 года, что украинские власти рассматривали идею продавать воду в Крым. Представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич в ответ заявил, что Украина не намерена возобновлять подачу воды в Крым до деоккупации полуострова.

Бывший командующий сухопутными силами США в Европе, генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес не исключил, что во время военных учений "Кавказ-2020", запланированных на сентябрь, Россия может вторгнуться в Херсонскую область, чтобы решить проблему с поставкой воды в Крым.

Теги: Крым, СНБО, Виталий Данилов, оккупация, аннексия, вода
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