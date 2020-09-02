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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

В ООН пояснили, что именно ответили Поклонской по поводу снабжения водой Крыма

Управление верховного комиссара ООН по правам человека предлагало депутату Госдумы РФ Наталье Поклонской обратиться по вопросу водоснабжения Крыма в миссию по наблюдению за соблюдением прав человека в Украине, сотрудничество с ООН ей не предлагали. Это следует из заявления пресс-секретаря УВКПЧ Руперта Колвилла.

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Спикер УВКПЧ Колвилл подчеркнул, что в организации не меняли взглядов на статус Крыма
Спикер УВКПЧ Колвилл подчеркнул, что в организации не меняли взглядов на статус Крыма
Фото: un.org

Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) опровергло заявление депутата Государственной думы России Натальи Поклонской о сотрудничестве с ней по вопросу доступа к воде в Крыму. Об этом "Idel.Реалии" сообщил пресс-секретарь УВКПЧ Руперт Колвилл.

Он подтвердил, что в организацию поступило письмо Поклонской, в котором выражалась обеспокоенность в связи с нехваткой на полуострове пресной воды.

"В связи с отсутствием доступа УВКПЧ к Крыму наш директор отдела полевых операций и технического сотрудничества ответил госпоже Поклонской с просьбой предоставить соответствующую информацию непосредственно нашей миссии по наблюдению за соблюдением прав человека в Украине", – заявил пресс-секретарь.

Позиция УВКПЧ по статусу Крыма, определенная резолюциями ООН, остается неизменной, подчеркнул Колвилл.

1 сентября Поклонская заявила, что структуры ООН признали ее статус российского депутата от Крыма и предложили сотрудничество в предоставлении дополнительной информации о доступе жителей полуострова к питьевой воде. Заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова назвала заявление Поклонской манипуляцией.

В мае 2014 года, вскоре после оккупации Крымского полуострова Россией, Поклонскую назначили "прокурором" КрымаНа выборах, состоявшихся осенью 2016 года, она была избрана в нижнюю палату российского парламента по списку "Единой России". Генпрокуратура Украины в 2014 году открыла против Поклонской уголовное производство по подозрению в государственной измене, в апреле 2016-го – по подозрению в причастности к запрету деятельности Меджлиса крымскотатарского народа.

Украина обеспечивала через Северо-Крымский канал до 85% потребностей Крыма в пресной воде. После аннексии Крыма РФ весной 2014 года Киев прекратил подачу воды на полуостров. По данным СМИ, в Крыму пока не нашли альтернативы поставкам днепровской воды, кроме масштабного выкачивания подземных вод.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в августе 2020 года допустил возможность поставок пресной воды с материковой части Украины в аннексированный Крым, если на полуострове произойдет гуманитарная катастрофа.

Теги: Крым, ООН, Наталья Поклонская, питьевая вода
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