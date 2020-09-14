Кориневич: Российские "выборы" в оккупированном Крыму – продолжение нарушения суверенитета Украины

В аннексированном Россией Крыму с 11-го по 13 сентября оккупационные власти провели "выборы". В связи с этим представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич заявил, что неуважение норм международного права является визитной карточкой Российской Федерации.

Кориневич: Представительство президента в Крыму продолжит информировать партнеров Украины о системных нарушениях прав человека на полуострове Фто: Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим / Facebook

Так называемые региональные и местные выборы во временно оккупированном Россией Крыму являются продолжением нарушений государственного суверенитета и территориальной целостности Украины. Такое заявление сделал постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич, сообщило представительство президента Украины в Крыму в Facebook.

"Отсутствие уважения к Конституции Украины, украинскому законодательству, а также к нормам международного права является давней визитной карточкой Российской Федерации", – отметил Кориневич.

По его информации, представительство президента продолжит информировать партнеров Украины о системных нарушениях прав человека, политическом преследовании, замещении населения и преследовании представителей крымскотатарского народа на территории Крыма.

Скриншот: Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим / Facebook

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

В Крыму и Севастополе с 11-го по 13 сентября проходили российские "выборы". В Севастополе выбирали "главу города", депутата "парламента города" и депутатов двух "муниципальных советов", проходили "довыборы" двух "депутатов Нахимовского совета". В Крыму проводились дополнительные "выборы" депутата в "парламент Крыма", депутата "Симферопольского городского совета" и "депутата Раздольненского сельского совета".

Европейский союз не признал "выборы" в оккупированном Россией Крыму, говорится в заявлении Европейской службы внешних дел.