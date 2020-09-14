Россия хочет внести в список ЮНЕСКО культурные объекты в аннексированном Крыму – Минкульт Украины

Российские власти пытаются от своего имени внести в список Всемирного наследия ЮНЕСКО культурные объекты в аннексированном Крыму. На полуострове осталось 1 млн 200 тыс. музейных предметов, которые являются собственностью Украины. Об этом заявила заместитель министра культуры Украины Светлана Фоменко.

Генуэзская крепость в Судаке является кандидатом на внесение в список ЮНЕСКО Фото: depositphotos.com

Вывоз на выставки культурных ценностей с территории оккупированного Россией Крыма – преступление, которое может быть криминализировано. Об этом заявила 3 сентября в эфире радио "Крым.Реалии" заместитель министра культуры Украины Светлана Фоменко.

По ее информации, Россия пытается от своего имени внести в список Всемирного наследия ЮНЕСКО крымские объекты. Фоменко привела пример сотрудничества российских властей с представителями итальянского общества "Италия-ностра".

"Это разработка научной тематики, которая должна стать основой в дальнейшем номинационном досье для внесения в перечень ЮНЕСКО на базе, если брать украинский эквивалент "Торговые центры и укрепления на путях генуэзской коммерции от Средиземного до Черного моря" и комплекс объектов VI–VIII веков Судакской крепости. Если брать российский аналог, то это "Генуэзская крепость Крыма и Черноморско-Азовского бассейна". Они в самом названии отражают украинский объект и упорно работают над тем, чтобы эта номинация как трансграничная была замечена ЮНЕСКО", – сказала заместитель министра.

По информации Фоменко, в Крыму осталось 1 млн 200 тыс. музейных предметов, которые являются собственностью Украины. Судьба этих предметов сейчас неизвестна.

В список Всемирного наследия ЮНЕСКО входит заповедник "Херсонес Таврический". Кандидатами на внесение в список являются Ханский дворец в Бахчисарае, Генуэзская крепость в Судаке, Крымская астрофизическая обсерватория, Мангуп-Кале, Эски-Кермен и Чуфут-Кале.

После аннексии Крыма в 2014 году свои права на экспонаты коллекции скифского золота заявили и Киев, и подконтрольные Москве "власти" Крыма.

В сентябре 2014 года в Украину вернулось 19 экспонатов выставки – та часть коллекции, которая до выставки хранилась в Музее исторических драгоценностей, остальные 565 экспонатов остались в Нидерландах.

14 декабря 2016 года Окружной суд Амстердама принял решение вернуть Украине скифское золото и обязал украинскую сторону выплатить расположенному в Амстердаме Музею Алларда Пирсона за хранение артефактов €111 тыс.

Представители крымских музеев заявили, что "разочарованы и шокированы" исходом дела, и обжаловали решение Окружного суда Амстердама.