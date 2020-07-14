Зеленский назначил Джапарову главой Национальной комиссии Украины по делам ЮНЕСКО

На должности главы Нацкомиссии Украины по делам ЮНЕСКО первый замглавы МИД Украины Эмине Джапарова заменила постоянного представителя Украины при ООН Сергея Кислицу. Указ подписал президент Владимир Зеленский.

Джапарова будет отвечать за сотрудничество Украины с ЮНЕСКО Фото: mip.gov.ua

14 июля президент Украины Владимир Зеленский назначил первого заместителя министра иностранных дел Эмине Джапарову председателем Национальной комиссии Украины по делам организации ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).

Указ об этом опубликован на сайте главы Украинского государства.

"Назначить Джапарову Эмине Айяровну – первого заместителя министра иностранных дел Украины – председателем Национальной комиссии Украины по делам ЮНЕСКО, освободив от исполнения этих обязанностей Сергея Кислицу", – говорится в документе.

Кислица – постоянный представитель Украины при Организации Объединенных Наций.

В июне министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов заявлял, что Украине необходимо пересмотреть сотрудничество с рядом международных организаций, в том числе и с ЮНЕСКО.