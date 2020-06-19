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Украине нужно пересмотреть сотрудничество с ЮНЕСКО – Чернышов

Министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов предлагает пересмотреть отношения с рядом международных организаций.

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Чернышов: Есть ряд европейских столиц, которые не сотрудничают с ЮНЕСКО
Чернышов: Есть ряд европейских столиц, которые не сотрудничают с ЮНЕСКО
Фото: depositphotos.com

Украине необходимо пересмотреть сотрудничество с рядом международных организаций, в том числе и с ЮНЕСКО. Его могут использовать как инструмент дополнительного строительного ограничения для создания коррупционных предпосылок, об этом заявил министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов в интервью LB.ua, которое опубликовано 19 июня.

"Нужно серьезно проанализировать необходимость сотрудничества с рядом международных организаций, значение которых на первый взгляд является необходимым. Например, ЮНЕСКО. С одной стороны, это никому не мешает, с другой – создает кучу дополнительных ограничений. Есть ряд европейских столиц, которые не сотрудничают с ЮНЕСКО", – сказал министр.

Он подчеркнул, что не предлагает полностью отказываться от сотрудничества.

"Все нужно объяснять: при любом формате сотрудничества или его отсутствии – что это дает: какие плюсы, какие ограничения, какие возможности", – считает Чернышов.

ЮНЕСКО – специализированное учреждение Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры.

Теги: ЮНЕСКО, строительство, Алексей Чернышов, Министерство развития общин и территорий
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