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Зеленский назначил нового главу Запорожской ОГА

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении главы Запорожской областной государственной администрации Виталия Туринка и назначении на эту должность Виталия Боговина.

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Боговин выдвигался мажоритарщиком по 78 округу от партии "Слуга народа"
Боговин выдвигался мажоритарщиком по 78 округу от партии "Слуга народа"
Фото: Виталий Боговин / Facebook

Президент Украины Владимир Зеленский сменил главу Запорожской государственной областной администрации. Соответствующие документы он подписал сегодня. 

"Уволить Туринка Виталия Викторовича с должности главы Запорожской ОГА согласно с поданным им заявлением", – говорится в тексте указа.

Другим он назначил на этот пост Виталия Боговина.

"Назначить Боговина Виталия Викторовича главой Запорожской ОГА", – сообщается в указе.

Смену главы Запорожской ОГА Кабинет Министров одобрил 21 мая.

Боговин родился 17 августа 1969 года в Запорожской области, работал директором ЧП "Бизон-Тех 2006". По информации ЦИК, был кандидатом в народные депутаты на выборах в парламент 2019 года. Выдвигался мажоритарщиком по 78 округу от партии "Слуга народа". 

Теги: Кабинет Министров, Запорожская ОГА, Владимир Зеленский, назначение, Виталий Боговин
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