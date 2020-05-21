Кабмин согласовал смену главы Запорожской ОГА

Кабинет Министров Украины согласовал увольнение главы Запорожской областной государственной администрации Виталия Туринка и поддержал назначение на должность Виталия Боговина.

Боговин: Опыта работы на государственной службе нет, но есть огромный опыт в бизнесе Фото: Виталий Боговин / Facebook

Кабинет Министров Украины согласовал смену главы Запорожской областной государственной администрации. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания Кабинета Министров, трансляция велась на YouTube-канале "КабМін".

Правительство согласовало увольнение Виталия Туринка и назначение на должность главы ОГА Виталия Боговина. Во время заседания Шмыгаль отметил, что Туринок решил уволиться по согласию сторон.

Боговин во время своего представления на заседании сообщил, что получил высшее образование в Днепропетровском аграрном университете и 10 лет работал в агросфере.

"С 2008 года занимаюсь частным бизнесом, в компании около 1,7 тыс. рабочих мест – дистрибуция семян, экспорт зерна. Опыта работы на государственной службе нет, но есть огромный опыт в бизнесе, с людьми, есть мотивация и желание работать во власти", – сообщил он.

Он добавил, что у него есть стратегия развития Запорожской области, которая заключается в решении проблем дорог, экологии и питьевой воды.

Боговин родился 17 августа 1969 года в Запорожской области, работал директором ЧП "Бизон-Тех 2006". По информации ЦИК, был кандидатом в народные депутаты на выборах в парламент 2019 года. Выдвигался мажоритарщиком по 78 округу от партии "Слуга народа".

В июле 2019 года Боговин как кандидат в народные депутаты подавал декларацию за 2018 год. В его собственности были земельные участки и жилой дом площадью 312,8 м² в поселке Солнечное и Бильмакском районе Запорожской области, квартиры в Запорожье и Пологах. В 2018 Боговин приобрел квартиру в Киеве площадью 174,5 м² и стоимостью 10,7 млн грн и два гаража в столице. Также он арендует земельный участок в 142 га в Бильмакском районе.

В декларации за 2018 год Боговин указал недвижимость в аннексированном Крыму. В 2013 году у него появился земельный участок площадью 1460 м² в пгт Отрадное под Ялтой, там же имеет недостроенный дом.

Кроме того, Боговин задекларировал трое часов. Двое из них – швейцарского бренда Ulysse Nardin.

В собственности Боговина два мотоцикла, грузовой автомобиль и катер Bayliner 302 2008 года выпуска стоимостью в 1,5 млн грн.

Боговин является конечным бенефициарием ЧП "Прогресс", "Лендфорт Днипро", "Лендфорт Азов", "Бизон-Тех 2006", агрофирм "Відрождення", "Солодководне" и "Вишнювате", ООО "Придонецкое", "Алоинс Агро", "БКВ Групп ЛТД", "Амбар Экспорт БКВ", "Океан Инвест", "АФ Весна", "Амбар Трейдинг ГмбХ".

В 2018 году Боговин получил 381 тыс. грн в качестве зарплаты в "Бизон-Тех 2006" и почти 35 тыс. грн, работая по совместительству в "Бизон-Тех Добрива". Также он получил доходы в виде дивидендов, платы за аренду, возвратной финансовой помощи.

На банковских счетах в 2018 году Боговин хранил более 729 тыс. грн, почти €57 тыс. и $187 тыс.