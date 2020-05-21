Замом в "Укравтодоре" может стать Туринок, при губернаторстве которого Запорожская область заняла в рейтинге третье с конца место – СМИ

Назначение бывшего главы Запорожской ОГА Виталия Туринка на пост заместителя главы "Укравтодора" лоббирует заместитель главы Офиса президента Сергей Трофимов, пишут "Буквы".

Заместитель главы Офиса президента Сергей Трофимов 14 мая сообщил в своем Telegram о предстоящем о переходе главы одной из ОГА на должность замглавы Укравтодора. Местное издание "Актуально" писало со ссылкой на свои источники, что им может стать уволенный недавно глава Запорожской области Виталий Туринок.

По информации вице-премьера Михаила Федорова, против заместителей Туринка открыты уголовные производства, а область при нем опустилась на третье с конца место по рейтингу эффективности, писал "Главком". Об этом он сообщил 20 мая, когда Кабмин согласовал замену главы Запорожской областной государственной администрации – увольнение Виталия Туринка и назначение Виталия Боговина.

"Окружение президента воюет за самый лакомый кусок бюджета, о чем свидетельствуют последние перестановки на Кабмине. Главу Запорожской ОГА хотят перевести в "Укравтодор", – пишет издание "Буквы".

Запорожские СМИ обвиняют Туринка в том, что его люди устроили схему на тендерах, отмечает портал. За последние девять месяцев, которые он работал в области, госпредприятие “Местные дороги Запорожской области” провело около 70 тендеров на освоение более чем 1 млрд грн. При этом якобы составлен список различных фирм, у которых подрядчики госзаказов должны закупать расходные материалы для ремонта и строительства дорог, топливо и т.д.

В феврале около 10 депутатов “Слуги народа” сделали заявление о необходимости замены главы области, так как Туринок якобы находится под влиянием бывшего главы области, "коррупционера и рейдера" Константина Брыля, отмечает портал. По их словам, в области не выдерживается "политическая гигиена", назначаются новые конъюктурные чиновники и остаются на должностях старые.

Теперь назначение Туринка на пост заместителя главы Укравтодора лоббирует заместитель главы Офиса президента Сергей Трофимов, пишут "Буквы".