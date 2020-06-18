Зеленский назначил Володина главой Киевской ОГА

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Василия Володина главой Киевской областной государственной администрации, до этого он занимал должность временно исполняющего обязанности главы региона. Сегодня Володина представил коллективу первый заместитель руководителя Офиса президента Сергей Трофимов.

Володин – третий глава Киевской ОГА во время каденции президента Владимира Зеленского Фото: koda.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Василия Володина главой Киевской областной государственной администрации. Соответствующий указ обнародован на сайте президента 17 июня.

Сегодня Володина представил коллективу ОГА первый заместитель руководителя Офиса президента Сергей Трофимов, пишет "Интерфакс-Украина".

Новый глава Киевской ОГА назвал своими приоритетами в новой должности работу в правовом поле, децентрализацию, реформирование образования и медицины, пишет агентство.

"На данный момент в Киевской обладминистрации уже почти сформирована сильная и современная команда заместителей главы. Следующим шагом будет модернизация и активизация департаментов, определение предложений по главам райгосадминистраций, усиление районов кадрами", – сказал Володин.

Он также представил программу развития Киевской области, которая разработана его командой. Она предусматривает строительство социальных объектов, развитие инвестиционного потенциала, создание новых рабочих мест, снижение загрязнения окружающей среды, цифровизацию государственных услуг и усиление социальной защиты населения области.

Кабинет Министров Украины на заседании 27 мая одобрил назначение Володина главой Киевской ОГА. До этого он занимал должность временно исполняющего обязанности главы региона.

Володин родился в 1979 году в Черкасской области. В 2001 году окончил Львовский национальный университет имени Ивана Франко по специальности "международные отношения". После окончания вуза, как сказано в его официальной биографии, сотрудничал с частными предприятиями, а в 2004 году начал работать на государственной службе.

В 2004–2019 годах Володин занимал разные должности в Министерстве юстиции, Государственном агентстве по инвестициям и инновациям, на государственном предприятии "Государственная инвестиционная компания", в Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации.

В декабре 2019 года Володин был назначен заместителем председателя Киевской ОГА.

Предыдущий глава Киевской областной государственной администрации Алексей Чернышов был уволен президентом Владимиром Зеленским в марте 2020 года, поскольку его назначили министром развития общин и территорий. После перехода Чернышова на работу в правительство Володин стал временно исполняющим обязанности председателя ОГА.

Володин стал третьим главой Киевской ОГА во время каденции президента Владимира Зеленского: до Чернышова в июле – октябре 2019 года ОГА возглавлял Михаил Бно-Айриян.