Зеленский создал комитет по вопросам разведки при президенте

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом ликвидировал объединенный комитет по вопросам разведывательной деятельности при президенте.

Комитет по вопросам разведки будет обеспечивать реализацию решений объединенного комитета по вопросам разведывательной деятельности при президенте Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский 17 июня издал указ о создании комитета по вопросам разведки при президенте, часть документа – засекречена. Документ опубликован на сайте главы государства.

"Образовать при президенте Украины комитет по вопросам разведки", – говорится в указе.

Указом также ликвидируется объединенный комитет по вопросам разведывательной деятельности при президенте.

Отмечается, что комитет по вопросам разведки будет обеспечивать реализацию решений объединенного комитета по вопросам разведывательной деятельности при президенте.

Также теряет силу указ президента от 30 января 2015 года №42 "О совершенствовании системы обеспечения руководства, координации и контроля за деятельностью разведывательных органов Украины".

Последние три абзаца указа указа не опубликованы. Они отмечены как "тайные".

Указывается, что соответствующую инициативу издали для "совершенствования системы обеспечения руководства, координации и контроля за деятельностью разведывательных органов Украины".