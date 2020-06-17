Главой комитета Рады по гуманитарной и информационной политике стал Потураев

17 июня Верховная Рада назначила народного депутата от "Слуги народа" Никиту Потураева председателем парламентского комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики. Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".
Постановление об этом поддержал 281 народный депутат.
Должность главы комитета стала вакантной после назначения 4 июня предыдущего председателя Александра Ткаченко министром культуры и информационной политики.
Потураев был заместителем главы комитета.
На освободившуюся должность заместителя председателя Рада назначила другого члена комитета, нардепа от "Слуги народа" Павла Сушко.
В состав комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики входят 17 народных депутатов.