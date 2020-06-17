Главой комитета Рады по гуманитарной и информационной политике стал Потураев

Экс-главу комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Александра Ткаченко назначили министром, в связи с этим новым председателем комитета выбрали нардепа от "Слуги народа" Никиту Потураева.

Потураев был заместителем председателя комитета

Фото: Никита Потураев / Facebook

17 июня Верховная Рада назначила народного депутата от "Слуги народа" Никиту Потураева председателем парламентского комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики. Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН". Постановление об этом поддержал 281 народный депутат. Должность главы комитета стала вакантной после назначения 4 июня предыдущего председателя Александра Ткаченко министром культуры и информационной политики. Потураев был заместителем главы комитета. На освободившуюся должность заместителя председателя Рада назначила другого члена комитета, нардепа от "Слуги народа" Павла Сушко. В состав комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики входят 17 народных депутатов.