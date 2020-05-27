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Кабмин одобрил назначение Володина главой Киевской ОГА

На должность главы Киевской областной государственной администрации претендует Василий Володин, который сейчас временно исполняет обязанности главы ОГА. Сегодня его кандидатуру согласовал Кабмин, указ о назначении должен подписать президент.

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Володин работает в Киевской ОГА с декабря 2019 года
Володин работает в Киевской ОГА с декабря 2019 года
Фото: koda.gov.ua

Кабинет Министров Украины на заседании 27 мая одобрил назначение Василия Володина главой Киевской областной государственной администрации, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Володин присутствовал на заседании правительства.

"Приоритеты, которые вижу для себя, – это привлечение инвесторов, создание рабочих мест. Над этим мы активно работаем", – сказал кандидат на должность.

Володин родился в 1979 году в Черкасской области. В 2001 году окончил Львовский национальный университет имени Ивана Франко по специальности "международные отношения". После окончания вуза, как сказано в его официальной биографии, сотрудничал с частными предприятиями, а в 2004 году начал работать на государственной службе.

В 2004–2019 годах Володин занимал разные должности в Министерстве юстиции, Государственном агентстве по инвестициям и инновациям, на государственном предприятии "Государственная инвестиционная компания", в Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации.

В декабре 2019 года Володин был назначен заместителем председателя Киевской ОГА.

Предыдущий глава Киевской областной государственной администрации Алексей Чернышов был уволен президентом Владимиром Зеленским в марте 2020 года, поскольку его назначили министром развития общин и территорий. После перехода Чернышова на работу в правительство Володин стал временно исполняющим обязанности председателя ОГА.

Если Володина назначат, он станет третьим главой Киевской ОГА во время каденции президента Владимира Зеленского: до Чернышова в июле – октябре 2019 года ОГА возглавлял Михаил Бно-Айриян.

Согласно ст. 8 закона о местных государственных администрациях, главы местных государственных администраций назначаются на должность президентом по представлению Кабинета Министров на срок полномочий главы государства.

Теги: Кабинет Министров, Киевская ОГА, правительство, Киевская область, Михаил Бно-Айриян, Кабмин, Василий Володин
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