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Собор Святой Софии могут исключить из списка объектов всемирного наследия ЮНЕСКО

Решение о преобразовании собора Святой Софии в Стамбуле из музея в мечеть может стать причиной его исключения из списка объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

Об этом агентству Reuters сообщили в ЮНЕСКО 10 июля. В организации подчеркнули, что государство должно уведомлять ЮНЕСКО о любых изменениях в статусе памятников. В частности, собор Святой Софии был включен в список всемирного наследия как музей, а потому Комитет всемирного наследия может исключит его после преобразования в мечеть. Сегодня турецкий суд отменил декрет от 1934 года о преобразовании собора в музей, а президент Турции Реджеп Эрдоган подписал указ, которым преобразовал храм в мечеть.

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