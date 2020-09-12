Гаспарян: Руссотуристы толпами и незаконно шастают в оккупированные Крым и Абхазию

Российские граждане, посещая оккупированные территории, не задумываются о том, что цинично нарушают международное право, и плюют на уважение к народам-соседям, считает российский журналист Артур Гаспарян.

Гаспарян: А чего хотели увидеть в депрессивных и теперь надолго лишенных будущего территориях? Монако? Майами-Бич? Сан-Тропе? Фото: Артур Гаспарян / Facebook

Российские СМИ и соцсети кишат разочарованными откровениями и прозрениями отдыхающих, которые побывали на оккупированных Россией территориях. Об этом 12 сентября написал в Facebook российский журналист Артур Гаспарян.

"Руссотуристы толпами и незаконно шастают нынче в оккупированные Крым и Абхазию. Несутся, как зомби – обезумевшей толпой и совершенно не напрягая даже одной извилины побитого молью мозга, чтобы задуматься о том, как цинично нарушают международное право, демонстративно плюют на элементарное уважение к народам-соседям (бывшим "братским"), у которых по-шакальи отжали земли, имущество, собственность, разрушили многие чужие жизни и надежды", – отметил в своем посте журналист.

Он отметил, что посты недовольных уровнем сервиса на оккупированных территориях "противно читать".

"А чего хотели увидеть-то на депрессивных и теперь уже надолго и напрочь лишенных будущего территориях? Монако? Майами-Бич? Сан-Тропе? Коста-Бланку? На халяву? Добытую на штыках "зеленых человечков", подленьких титушек-тихушек, озверелых наемников, алчных и проплаченных бандитов? А так бывает?" – написал Гаспарян.

8–12 августа 2008 года между Россией и Грузией произошел вооруженный конфликт. Российские войска совместно с южноосетинскими формированиями вытеснили грузинские войска из Южной Осетии, которая официально является частью Грузии, временно заняв ряд прилегающих к конфликтной зоне районов Грузии. Позже РФ признала независимость Южной Осетии и Абхазии.

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.