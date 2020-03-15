Клуб читателей
ГОРДОН
 
МИР

Гаспарян о Сталине: Принт с рожей этого кровавого х...йла распугивает людей в московском метро

Сторонникам Иосифа Сталина и их родственникам стоило бы закончить так же, как миллионы невинных граждан, уничтоженных в концлагерях и ГУЛАГах, считает российский журналист Артур Гаспарян.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Гаспарян провел параллели между Сталиным и Гитлером
Гаспарян провел параллели между Сталиным и Гитлером
Фото: Артур Гаспарян / Facebook

В метро Москвы появилось изображение "кровавого х...йла" Иосифа Сталина. Об этом 12 марта сообщил в Facebook российский журналист Артур Гаспарян, опубликовав фотографию.

"Вот принт с рожей этого кровавого х...йла, преступника, живодера, садиста, параноика и мородера, разоблаченного и осужденного не только историей, но даже его однопартийцами еще в 1956 году на историческом XX съезде КПСС (о чем нынешние шавки агитпропа предпочитают не вспоминать), распугивает теперь людей в московском метро", – написал он.

Журналист провел параллели между Сталиным в России и Адольфом Гитлером в Германии.

"Как бы в Берлине под демагогические стенания об уважении к своей истории напринтовали на вагонах лики бесноватого – мол, не все же при нем было плохо, экономика росла, безработица ликвидирована, рабочий класс вставал с колен и так далее", – отметил Гаспарян.

По его словам, в России "смердящих говно-патриотов, пестуемых нынешним режимом (как раз и занимающихся вульгарным переписыванием истории), вряд ли можно призывать к вменяемости и адекватности".

"Пустое. Они пошли вразнос и тянут всех нас в бездну. Разве что хотелось бы на этом сюрреалистическом оруэлловском фоне небольшой, может быть, малости, этакой исторической иронии судьбы – чтобы они сами, эти озверевшие параноидальные говно-патриоты, их семьи, родственники, близкие закончили точно так же, как миллионы ни в чем не повинных, невиновных наших несчастных сограждан, зверски растерзанных, расстрелянных, бесчеловечно уничтоженных их обожаемым "эффективным менеджером" в концлагерях и тюрьмах ГУЛАГа", – заявил Гаспарян.

https://www.facebook.com/artur.gasparyan.942/posts/1816976785100608

16 апреля 2019 года "Левада-центр" опубликовал результаты социологического опроса, согласно которому более 70% россиян так или иначе одобряют роль Сталина в истории.

Социолог "Левада-центра" Карина Пипия отмечала, что в динамике отношения россиян к Сталину есть три периода доминирования разных оценок: негативное восприятие (2001–2006 годы), безразличие (2008–2012 годы) и позитивные оценки (с 2014 года).

Теги: Россия, Германия, метро, Иосиф Сталин, Москва, история, концлагерь, ГУЛАГ, Артур Гаспарян
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
Илларионов: То, как именно погибли те или иные люди, это важный вопрос, но это следующий вопрос
ПОЛИТИКА
Илларионов: Вторую мировую войну начали совместно Гитлер и Сталин, подписав 23 августа 1939 года пакт Молотова – Риббентропа G
4 февраля, 2020 17.00
Илларионов? В условиях гигантской мясорубки не осталось ни одного города, который не был бы захвачен, который не оказался бы реальным полем боя
ПОЛИТИКА
Илларионов: Если тот, кто обсуждает, надо ли было сдавать Ленинград, является, как говорит Путин, не вполне умным человеком, то Сталин, который сдал Киев, – придурок? G
4 февраля, 2020 15.10
Слова Кравчука на российском канале встретили со смехом
ПОЛИТИКА
Кравчук в эфире "Россия 1": Гитлер и Сталин встретились во Львове, они пытались договориться
29 января, 2020 10.28
Солонин: Сталин получил доступ ко всем военным достижениям гитлеровской Германии
Солонин: Гитлер едва ли на полу не валялся, чтобы Сталин не мешал ему провести польскую кампанию G
28 октября, 2019 20.21
Путин призвал западных партнеров честно оценить действия властей своих государств накануне Второй мировой войны
Путин назвал "чушью собачей" заявления о роли Сталина в развязывании Второй мировой войны
10 марта, 2020 14.50
Чапкис: Я день и ночь молюсь на Вирского. Он меня создал, он меня вырастил. Я хочу быть на него похожим  
Публикации, КУЛЬТУРА, ОБЩЕСТВО
90 лет Чапкису: На коленях у Сталина я сидел две минуты. Но это изменило мою жизнь, моих родителей, сестер, братьев, моих детей и внуков G
24 февраля, 2020 09.00  
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Королева Великобритании Елизавета II отменила официальные мероприятия
Королева Великобритании Елизавета II отменила официальные мероприятия
Гайтана открыла велосезон
Гайтана открыла велосезон
Pokemon GO отправляет покемонов на домашний карантин
Pokemon GO отправляет покемонов на домашний карантин
  Вышел трейлер фильма о Beastie Boys. Видео
  Вышел трейлер фильма о Beastie Boys. Видео
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS