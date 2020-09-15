Возле Шумов взорвалась граната, ранены полковник и пресс-секретарь одной из бригад

В районе населенного пункта Шумы Донецкой области взорвалась граната, которую могли установить в виде растяжки. Информацию об инциденте передали в ОБСЕ, рассказали в штабе операции Объединенных сил на Донбассе.

В районе населенного пункта Шумы Донецкой области взорвалась граната типа РГД-5, двое украинских военных получили ранения, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе 15 сентября.

Военные предположили, что гранату установили в виде растяжки. В штабе назвали имена пострадавших ­– полковник Александр Апполонов и пресс-секретарь прапорщик 503-го отдельного батальона морской пехоты Виктор Залевский.

Их доставили в больницу города Торецк (Донецкая область), их состояние стабильное, удовлетворительное, уточнили в штабе ООС.

Апполонов и Залевский находились на месте взрыва с целью "стандартной проверки ситуации", сообщили военные.

"Продолжается полное расследование этого события и всех его обстоятельств. По информации, которой располагаем на эту минуту, нет подтверждений того, что этот инцидент был неслучайным", – рассказали военные.

Информацию о взрыве передали специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

"Поэтому столь важен вопрос тотального разминирования, который именно Украина постоянно поднимает в рамках и минского, и нормандского форматов", – подчеркнули в штабе ООС.

Главарь боевиков "ДНР" Денис Пушилин 5 сентября угрожал обстрелом позиций украинских военных в районе населенного пункта Шумы. Украинская сторона 6 сентября созвала экстренное заседание трехсторонней контактной группы из-за угроз Пушилина.

ОБСЕ в сопровождении боевиков "ДНР" 10 сентября планировала проинспектировать позиции ВСУ в районе поселка Шумы, договоренность об этом была достигнута 9 сентября на заседании трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе. В Офисе президента Украины заявили, что присутствие боевиков в патруле будет ограниченным.

10 сентября Минобороны Украины заявило об отмене инспекции из-за того, что оккупанты не были готовы к "конструктивной и основанной на здравом смысле" позиции Украины по проведению инспекции. В этот же день боевики обстреляли из стрелкового оружия позиции Вооруженных сил Украины возле Шумов.

Глава делегации Украины в ТКГ Леонид Кравчук 11 сентября выразил надежду, что инспекция укреплений под Шумами может пройти через несколько дней.