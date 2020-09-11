Кравчук надеется, что испекция у Шумов состоится через несколько дней

Украинская сторона будет изучать ситуацию с отменой совместной с боевиками инспекции украинских позиций у Шумов Донецкой области, заявил глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук.

Глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук выразил надежду, что инспекция украинских позиций под Шумами может пройти через несколько дней. Об этом Кравчук заявил в комментарии ТСН.

"Это уже провокация, мы считаем. Мы будем изучать ситуацию, почему это произошло. Тогда станет понятно, это, например, перенос... Ситуация меняется каждый день. Я пока не могу говорить о результате", – подчеркнул Кравчук.

5 сентября главарь боевиков "ДНР" Денис Пушилин потребовал, чтобы украинские военные освободили укрепленные позиции в районе населенного пункта Шумы, поскольку они якобы установлены "незаконно". По словам главаря "ДНР", российско-террористические войска собираются обстрелять эти позиции.

Украина 6 сентября созвала экстренное заседание трехсторонней контактной группы из-за угроз Пушилина.

Командующий операцией Объединенных сил на Донбассе генерал-лейтенант Владимир Кравченко заявил, что украинские военные не нарушали договоренностей в населенном пункте Шумы. Он высказал мнение, что боевики своими обвинениями хотят сорвать перемирие.

ОБСЕ в сопровождении боевиков "ДНР" 10 сентября планировала проинспектировать позиции ВСУ в районе поселка Шумы, договоренность о таком патрулировании была достигнута 9 сентября на заседании трехсторонней контактной группы. В Офисе президента Украины заявили, что присутствие боевиков в патруле будет ограниченным.

10 сентября Минобороны заявило, что инспекция отменена из-за того, что оккупанты не были готовы к "конструктивной и основанной на здравом смысле" позиции Украины о проведении инспекции.

Населенный пункт Шумы Торецкого района (недалеко от Горловки) перешел под полный контроль Объединенных сил летом 2018 года.