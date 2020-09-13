Боевики на Донбассе нарушили режим прекращения огня стрельбой из гранатомета – штаб ООС

Режим прекращения огня боевики на Донбассе нарушили в районе Песок Донецкой области, отметили в штабе операции Объединенных сил.

13 сентября боевики на Донбассе один раз нарушили согласованный режим прекращения огня. Об этом в сводке по состоянию на 17.30 проинформировал в Facebook пресс-центр операции Объединенных сил.

"13 сентября на участках ответственности наших подразделений зафиксировано одно нарушение договоренностей, которые вступили в действие 27 июля 2020 года. Так, вблизи населенного пункта Пески вооруженные формирования Российской Федерации сделали неприцельный выстрел в сторону наших позиций из подствольного гранатомета", – говорится в сообщении.

В штабе ООС отметили, что Вооруженные силы Украины не применяли оружие в ответ на вражескую огневую провокацию.

"Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет", – рассказали в пресс-центре.

В штабе подчеркнули, что ситуация в районе проведения ООС остается контролируемой.

Сегодня по состоянию на 8.00 обстрелов зафиксировано не было.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

26 августа в штабе ООС сообщили, что за первый месяц режима полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе в рядах украинских военных нет боевых потерь и ранений.

6 сентября, на 42-й день перемирия, боевики на Донбассе прицельно обстреляли украинские позиции в Донецкой области, был ранен военнослужащий. В тот же день в Луганской области в результате обстрела боевиками погиб еще один украинский военнослужащий.