Из-за Фокина представительство Украины в Минске никто серьезно не воспринимает – Климкин

В связи с отказом замглавы украинской делегации в трехсторонней контактной группе Витольда Фокина объяснить народным депутатам свои заявления по Донбассу Верховная Рада должна его уволить, считает экс-глава МИД Украины Павел Климкин.

Действия заместителя главы украинской делегации в трехсторонней контактной группе Витольда Фокина являются "спектаклем". Об этом 13 сентября в Facebook заявил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Сначала Фокин говорит об особом статусе для всего Донбасса и все другое, что на голову не налезает, потом говорит, что все попало в цель, затем, что его не поняли, а когда его приглашают в парламент объяснить – отказывается. Страна наблюдает за этим спектаклем со всей гаммой эмоций от возмущения до смеха. Примерно те же эмоции у наших друзей и партнеров. Как результат – представительство Украины на минской площадке никто серьезно не воспринимает, это уже не изменить", – написал он.

Дипломат считает, что "самое интересное в этой истории – как парламент примет отказ, который выглядит как пощечина".

"У нас же парламентско-президентская реальность, по меньшей мере прописанная в Конституции, поэтому для Верховной Рады это вопрос самоуважения. Парламентарии теперь должны жестко требовать увольнения Фокина. Посмотрим, готова ли Верховная Рада пройти этот тест", – подчеркнул Климкин.

В интервью изданию "Страна", опубликованном 30 августа, Фокин заявил, что выступает за всеобщую амнистию и особый статус для всего Донбасса.

"И с той стороны, и с другой стороны было совершено много преступлений, которые в конечном итоге должны быть расследованы, и виновные пусть понесут наказание. Но сегодня, чтобы прекратить войну и уберечь жизнь бойцов и командиров, моя позиция – нужно объявить всеобщую амнистию, провести выборы, решить вопрос особого статуса отдельных районов, а лучше – всего Донбасса", – сказал он.

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов считает, что подобные заявления свидетельствуют о переходе доверенного лица президента на сторону страны-агрессора. Министр внутренних дел Арсен Аваков назвал заявление Фокина провокационным и не соответствующим национальным интересам Украины.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак отметил, что это было личное мнение Фокина, а не всей украинской делегации на переговорах в Минске.

После критики Фокин сказал, что "если сторонники войны бесятся", значит, его слова "попали туда, куда надо".

Позже представитель украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, журналист Сергей Гармаш сообщил, что издание "Страна" включило в интервью с Фокиным не все цитаты.