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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Фокин отказался встречаться с нардепами для пояснения своих слов об амнистии боевиков

Заместитель главы украинской делегации в трехсторонней контактной группе Витольд Фокин заявил, что не придет на встречу с депутатами из-за занятости по работе.

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В интервью Фокин заявил, что выступает за всеобщую амнистию и особый статус для всего Донбасса
В интервью Фокин заявил, что выступает за всеобщую амнистию и особый статус для всего Донбасса
Фото: strana.ua

Заместитель главы украинской делегации в трехсторонней контактной группе Витольд Фокин отказался прийти на встречу с комитетом Верховной Рады по вопросам организации местной власти и самоуправления, чтобы объяснить свои заявления относительно статуса Донбасса и амнистии боевиков. Об этом в своем Telegram сообщил 12 сентября заместитель председателя комитета, нардеп Александр Качура.

"Озвученная причина – занятость и необходимость работать в трехсторонней контактной группе. В ближайшее время встреча не состоится, конкретная дата проведения не оговорена", – отметил депутат.

Качура подчеркнул, что будет требовать незамедлительно провести данную встречу.

"Чтобы усилить позицию Украины, необходимо консолидированное виденье парламента и делегатов в трехсторонней контактной группе. Единство в вопросе урегулирования ситуации, которая сложилась на Донбассе, крайне важно", – добавил он.

В интервью изданию "Страна", опубликованном 30 августа, Фокин заявил, что выступает за всеобщую амнистию и особый статус для всего Донбасса.

"И с той стороны, и с другой стороны было совершено много преступлений, которые в конечном итоге должны быть расследованы, и виновные пусть понесут наказание. Но сегодня, чтобы прекратить войну и уберечь жизнь бойцов и командиров, моя позиция – нужно объявить всеобщую амнистию, провести выборы, решить вопрос особого статуса отдельных районов, а лучше – всего Донбасса", – сказал он.

Это заявление раскритиковали бывшие и нынешние представители украинской власти. Экс-министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что подобные высказывания не выдерживают критики. "Это логика Кремля, колонизация РФ всего Донбасса и начало федерализации Украины. Следующим шагом будет особый статус для других регионов", – предупредил дипломат. Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов считает, что подобные заявления свидетельствуют о переходе доверенного лица президента на сторону страны-агрессора. Министр внутренних дел Арсен Аваков назвал заявление Фокина провокационным и не соответствующим национальным интересам Украины.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак отметил, что это было личное мнение Фокина, а не всей украинской делегации на переговорах в Минске.

После критики Фокин сказал, что "если сторонники войны бесятся", значит, его слова "попали туда, куда надо".

Позже представитель украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, журналист Сергей Гармаш сообщил, что издание "Страна" включило в интервью с Фокиным не все цитаты.

Теги: Донбасс, Витольд Фокин, война в Украине, война на Донбассе, Александр Качура
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