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ПОЛИТИКА

Гармаш: Некоторые слова из интервью Фокина "Стране" почему-то пропали. Он искренен и очень эмоционально переживает

Член украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Сергей Гармаш заявил после общения с заместителем главы делегации Витольдом Фокиным, что из интервью изданию "Стране" вырезали важную фразу Фокина об амнистии боевиков. Главный редактор "Страны" Игорь Гужва назвал эту информацию лживой.

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Гармаш: Деда просто подставили
Гармаш: Деда просто подставили
Фото: detector.media

Представитель украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, журналист Сергей Гармаш сообщил в Facebook, что заместитель главы делегации, бывший премьер-министр Витольд Фокин тяжело переживает скандал, вспыхнувший после его высказываний о военном конфликте.

Гармаш рассказал, что члены украинской делегации пообщались с Фокиным 2 сентября. 

"Он сам настоял на этом, чтобы прояснить позиции и не было никаких недомолвок", – уточнил журналист. 

Из объяснений Фокина следует, что издание "Страна" включило в интервью не все цитаты бывшего премьера, рассказал Гармаш. 

"Показал согласованный им текст своего интервью, который оказался не совсем идентичным тому, что было опубликовано. В частности, после слов о всеобщей амнистии [боевиков], оказалось, были еще слова "кроме тех, у кого руки по локоть в крови". Но эти слова почему-то пропали… Его идея об особом статусе для всего Донбасса тоже не совсем то, о чем все подумали. Когда он начал ее нам обосновывать, оказалось, что он понимает под особым статусом те самые "свободные экономические зоны", о которых до этого говорил [бывший президент, глава украинской делегации на переговорах в Минске Леонид] Кравчук", – написал журналист. 

По его мнению, Фокин искренне любит Украину, но он много лет не был в политике и "не сориентировался в этих мутных водах". 

"Я уверен, он не выкручивается, не лукавит. Он искренен и очень эмоционально переживает все, что сейчас пишут ему и о нем… Думаю, это как раз тот случай, когда проблема не в идеях, а в недопонимании и манипуляции кое-кого человеком, который искренне любит свою страну, но из-за долгого нахождения вне политики не сориентировался в этих мутных водах. Деда просто подставили, и я имею в виду не только пророссийское издание", – отметил Гармаш. 

https://www.facebook.com/sergiy.garmash/posts/2717424821690983

Накануне Кравчук сообщил, что предложил Фокину выступить перед членами украинской делегации, поскольку у них возникло много вопросов к интервью.

"Я задал ему целый ряд вопросов. Он мне ответил на них. Главное – он [считает], что не нарушил, не отошел от позиций закона. Я сказал: тогда давайте этот вопрос мы будем обсуждать на заседании делегации, потому что мнение членов делегации, я знаю, не совпадает с вашим", – пересказал разговор с Фокиным Кравчук.

Главный редактор "Страны" Игорь Гужва заявил, что Гармаш распространил лживую информацию, будто издание убрало фразы из согласованного с Фокиным текста интервью.

"Гармаш говорит, что в тексте интервью, которое согласовал Фокин, касательно амнистии была фраза "кроме тех, у кого руки по локоть в крови", которую "Страна" якобы затем из публикации убрала. Это ложь. Файл с согласованным текстом интервью журналист "Страны" Денис Рафальский получил в субботу, 29 августа, на свою электронную почту в 10.10. Фраза по амнистии там звучит так же, как и в тексте опубликованного интервью... После выхода интервью прошло уже несколько дней. И Фокин ни разу публично не опроверг опубликованного на нашем сайте", – написал Гужва в Facebook. 

Он считает, что Гармаш хочет дискредитировать "Страну", поэтому редакция советуется с юристами, как реагировать в правовом поле. 

https://www.facebook.com/veprwork/posts/3363455277046659

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы в Минске (Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия).

В июле 2020 года президент Украины Владимир Зеленский назначил Кравчука главой украинской делегации на переговорах в Минске, в августе Фокин стал его первым заместителем.

В интервью изданию "Страна", опубликованном 30 августа, Фокин заявил, что выступает за всеобщую амнистию и особый статус для всего Донбасса.

"И с той стороны, и с другой стороны было совершено много преступлений, которые в конечном итоге должны быть расследованы, и виновные пусть понесут наказание. Но сегодня, чтобы прекратить войну и уберечь жизнь бойцов и командиров, моя позиция – нужно объявить всеобщую амнистию, провести выборы, решить вопрос особого статуса отдельных районов, а лучше – всего Донбасса", – сказал он.

Это заявление раскритиковали бывшие и нынешние представители украинской власти. Экс-министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что подобные высказывания не выдерживают критики. "Это логика Кремля, колонизация РФ всего Донбасса и начало федерализации Украины. Следующим шагом будет особый статус для других регионов", – предупредил дипломат. Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов считает, что подобные заявления свидетельствуют о переходе доверенного лица президента на сторону страны-агрессора. Министр внутренних дел Арсен Аваков назвал заявление Фокина провокационным и не соответствующим национальным интересам Украины.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак отметил, что это было личное мнение Фокина, а не всей украинской делегации на переговорах в Минске.

После критики Фокин сказал, что, "если сторонники войны бесятся", значит, его слова "попали туда, куда надо".

Теги: Донбасс, Витольд Фокин, Сергей Гармаш, Игорь Гужва, контактная группа, минские переговоры, война на Донбассе
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