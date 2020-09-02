Кулеба: Слова Фокина соответствуют исключительно взглядам самого Фокина

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал заявление экс-премьер-министра, заместителя главы украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Витольда Фокина по поводу амнистии боевиков и особого статуса региона.

Министерство иностранных дел Украины готовит проекты технического задания на каждый раунд консультаций в трехсторонней контактной группе для главы делегации и четырех представителей рабочих подгрупп. Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба написал 2 сентября в Twitter.

Он ответил на вопрос, были ли высказывания заместителя главы украинской делегации в ТКГ Витольда Фокина об амнистии боевиков и предоставлении особого статуса Донбассу согласованы с МИД Украины.

"Резонансные слова Фокина соответствуют исключительно взглядам самого Фокина. Я их не разделяю", – подчеркнул Кулеба.

По его словам, партнеры с этим вопросом не обращались.

Кулеба не ответил, поднимал ли он вопрос увольнения Фокина из ТКГ.

МЗС готує проєкти технічного завдання на кожний раунд консультацій ТКГ і робочих підгруп — для глави делегації і чотирьох представників підгруп.



Резонансні слова Фокіна відповідають виключно поглядам самого Фокіна. Я їх не поділяю.



Ні, партнери із цим питанням не зверталися. https://t.co/zXzduKlPQE — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) September 2, 2020

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы в Минске (Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия).

В июле 2020 года президент Украины Владимир Зеленский назначил экс-президента Украины Леонида Кравчука главой украинской делегации на переговорах в Минске, в августе Фокин стал его первым заместителем.

В интервью изданию "Страна", опубликованном 30 августа, Фокин заявил, что выступает за всеобщую амнистию и особый статус для всего Донбасса.

"И с той стороны, и с другой стороны было совершено много преступлений, которые в конечном итоге должны быть расследованы, и виновные пусть понесут наказание. Но сегодня, чтобы прекратить войну и уберечь жизнь бойцов и командиров, моя позиция – нужно объявить всеобщую амнистию, провести выборы, решить вопрос особого статуса отдельных районов, а лучше – всего Донбасса", – сказал он.

Это заявление раскритиковали бывшие и нынешние представители украинской власти. Экс-министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что подобные высказывания не выдерживают критики. "Это логика Кремля, колонизация РФ всего Донбасса и начало федерализации Украины. Следующим шагом будет особый статус для других регионов", – предупредил дипломат. Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов считает, что подобные заявления свидетельствуют о переходе доверенного лица президента на сторону страны-агрессора. Министр внутренних дел Арсен Аваков назвал заявление Фокина провокационным и не соответствующим национальным интересам Украины.

После критики Фокин сказал, что "если сторонники войны бесятся" – значит, его слова "попали туда, куда надо".