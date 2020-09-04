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Фокин посетит заседание комитета Рады 15 сентября – нардеп

Первый заместитель главы украинской делегации в трехсторонней контактной группе по Донбассу Витольд Фокин придет 15 сентября на встречу комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти и местного самоуправления, рассказал народный депутат Украины Александр Качура.

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Нардеп Качура: Фокин придет в Раду 15 сентября
Нардеп Качура: Фокин придет в Раду 15 сентября
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Первый заместитель главы украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Витольд Фокин 15 сентября придет на заседание комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти и местного самоуправления. Об этом 4 сентября написал в Telegram народный депутат Украины Александр Качура.

"Встреча комитета по вопросам организации государственной власти и местного самоуправления с Витольдом Фокиным состоится 15 сентября в 15.15", – написал Качура.

В июле 2020 года президент Украины Владимир Зеленский назначил Кравчука главой украинской делегации на переговорах в Минске, в августе Фокин стал его первым заместителем.

В интервью изданию "Страна", опубликованном 30 августа, Фокин заявил, что выступает за всеобщую амнистию и особый статус для всего Донбасса.

"И с той стороны, и с другой стороны было совершено много преступлений, которые в конечном итоге должны быть расследованы, и виновные пусть понесут наказание. Но сегодня, чтобы прекратить войну и уберечь жизнь бойцов и командиров, моя позиция – нужно объявить всеобщую амнистию, провести выборы, решить вопрос особого статуса отдельных районов, а лучше – всего Донбасса", – сказал он.

Это заявление раскритиковали бывшие и нынешние представители украинской власти. Экс-министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что подобные высказывания не выдерживают критики. "Это логика Кремля, колонизация РФ всего Донбасса и начало федерализации Украины. Следующим шагом будет особый статус для других регионов", – предупредил дипломат. Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов считает, что подобные заявления свидетельствуют о переходе доверенного лица президента на сторону страны-агрессора. Министр внутренних дел Арсен Аваков назвал заявление Фокина провокационным и не соответствующим национальным интересам Украины.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак отметил, что это было личное мнение Фокина, а не всей украинской делегации на переговорах в Минске.

После критики Фокин сказал, что, "если сторонники войны бесятся", значит, его слова "попали туда, куда надо".

Позже представитель украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, журналист Сергей Гармаш сообщил, что издание "Страна" включило в интервью с Фокиным не все цитаты.

Теги: Витольд Фокин, самоуправление, Александр Качура, заседание, трехсторонняя контактная группа
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