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ВОЙНА В УКРАИНЕ

На Донбассе сохраняется режим тишины – штаб ООС

12 сентября на всех участках ответственности украинских бригад на Донбассе обстрелов со стороны противника зафиксировано не было, с полуночи 13 сентября режим прекращения огня сохраняется. Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.

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Военнослужащие из состава ООС ликвидируют очаги пожаров в Луганской области
Военнослужащие из состава ООС ликвидируют очаги пожаров в Луганской области
Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook

За прошедшие сутки на Донбассе сохранялся режим прекращения огня. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"За прошедшие сутки, 12 сентября, на всех участках ответственности наших бригад обстрелов со стороны противника зафиксировано не было. По всей линии фронта наблюдалась тишина. Подразделения Вооруженных сил Украины в полном объеме соблюдают договоренности, вступившие в действие 27 июля", – говорится в сообщении.

В штабе отметили, что военнослужащие из состава ООС вместе со спасателями Государственной службы по чрезвычайным ситуациям ликвидировали очаги пожаров в районах населенных пунктов Крымское и Екатериновка Луганской области.

С начала новых суток режим прекращения огня в полосах ответственности украинских бригад сохраняется в полной мере.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/946744535818163

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

26 августа в штабе ООС сообщили, что за первый месяц режима полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе в рядах украинских военных нет боевых потерь и ранений.

6 сентября, на 42-й день перемирия, боевики на Донбассе прицельно обстреляли украинские позиции в Донецкой области, был ранен военнослужащий. В тот же день в Луганской области в результате обстрела боевиками погиб еще один украинский военнослужащий.

Теги: пожар, Донбасс, военные, перемирие, спасатели, Крымское, военнослужащий, война на Донбассе, режим тишины, операция Объединенных сил, ООС
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