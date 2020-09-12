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Красный Крест получит доступ ко всей территории ОРДЛО – Ермак

Представители Красного Креста до конца сентября получат беспрепятственный доступ на неподконтрольную территорию Донбасса, заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

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Ермак: Доступ Красного Креста ускорит процесс обмена пленными
Ермак: Доступ Красного Креста ускорит процесс обмена пленными
Фото: ЕРА

Представители Международного комитета Красного Креста получат беспрепятственный доступ ко всей территории ОРДЛО до конца сентября. Об этом рассказал руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак 11 сентября в Одессе во время рабочей поездки с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает агентство "Интерфакс-Украина".

"Была также достигнута договоренность (Ермак имеет в виду одну из договоренностей по итогам встречи политических советников лидеров стран "Нормандской четверки" в Берлине 11 сентября. – "ГОРДОН"), что до конца этого месяца будет получен беспрепятственный доступ Красного Креста на неподконтрольную территорию к нашим гражданам, которые там находятся. И мы ожидаем, что это очень ускорит процесс обмена и возвращения наших граждан", – сказал Ермак.

Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе 22 июля согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

26 августа в штабе ООС сообщили, что за первый месяц режима полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе в рядах украинских военных нет боевых потерь и ранений.

6 сентября, на 42-й день перемирия, боевики на Донбассе прицельно обстреляли украинские позиции в Донецкой области, был ранен военнослужащий. В тот же день в Луганской области в результате обстрела боевиками погиб еще один украинский военнослужащий.

11 сентября в Берлине провели переговоры советники глав стран "Нормандской четверки". Заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак по их итогам заявил, что камнем преткновения стал вопрос о проведении местных выборов в Украине.

Теги: Донбасс, боевики, Красный Крест, перемирие, Владимир Зеленский, контактная группа, ОРДЛО, Офис президента Украины, Андрей Ермак
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