Красный Крест получит доступ ко всей территории ОРДЛО – Ермак

Представители Красного Креста до конца сентября получат беспрепятственный доступ на неподконтрольную территорию Донбасса, заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Представители Международного комитета Красного Креста получат беспрепятственный доступ ко всей территории ОРДЛО до конца сентября. Об этом рассказал руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак 11 сентября в Одессе во время рабочей поездки с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает агентство "Интерфакс-Украина".

"Была также достигнута договоренность (Ермак имеет в виду одну из договоренностей по итогам встречи политических советников лидеров стран "Нормандской четверки" в Берлине 11 сентября. – "ГОРДОН"), что до конца этого месяца будет получен беспрепятственный доступ Красного Креста на неподконтрольную территорию к нашим гражданам, которые там находятся. И мы ожидаем, что это очень ускорит процесс обмена и возвращения наших граждан", – сказал Ермак.