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ПОЛИТИКА

"Процесс движется, саммит состоится". Ермак прокомментировал переговоры в нормандском формате

Главным итогом семичасовых переговоров советников глав государств "Нормандской четверки" стало соглашение о продлении перемирия на Донбассе. Об этом заявил член украинской делегации, глава Офиса президента Андрей Ермак.

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Ермак отметил важность договоренности о продлении режима тишины
Ермак отметил важность договоренности о продлении режима тишины
Фото: ЕРА

Конкретных договоренностей о сроках саммита лидеров "Нормандской четверки" на переговорах политических советников в Берлине не было достигнуто, но есть надежда, что главы государств соберутся еще в этом году. Об этом заявил журналистам член украинской делегации, руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, сообщает "Укринформ".

"Все свидетельствует о том, что процесс движется вперед. Я уверен, что этот саммит состоится, хотя, к сожалению, не могу назвать сегодня конкретную дату. Надеюсь, что он состоится до конца этого года", – сказал Ермак.

Он отметил, что не разделяет позицию замглавы администрации президента России Дмитрия Козака, который в комментарии российским журналистам по итогам переговоров заявил, что никаких прорывов в Берлине не произошло. По словам Ермака, в течение семичасовых переговоров делегации прошлись практически по всем пунктам договоренностей лидеров "Нормандской четверки", достигнутых в Париже в декабре 2019 года.

Он добавил, что все четыре советника заявили о безусловной поддержке режима тишины на Донбассе и мер, которые должны его обеспечить.

После длительного перерыва на встрече советников присутствовали представители ОБСЕ Хайди Грау и Халит Чевик, это дает надежду, что связь между нормандским и минским форматами будет "очень прочной, надежной и эффективной", сказал глава ОПУ.

11 сентября в Берлине провели переговоры советники глав стран "Нормандской четверки". Козак по их итогам заявил, что камнем преткновения стал вопрос о проведении местных выборов в Украине.

Теги: Россия, Украина, Берлин, Дмитрий Козак, переговоры, советник, саммит, режим тишины, Андрей Ермак
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