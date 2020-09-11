Подготовка к саммиту "Нормандской четверки", режим тишины на Донбассе и обмен пленными. Ермак назвал главные темы переговоров в Берлине

Член украинской делегации, руководитель Офиса президента (ОП) Андрей Ермак назвал основные темы для обсуждения политическими советниками лидеров стран "Нормандской четверки" на переговорах 11 сентября в Берлине. Об этом он сказал журналистам перед началом встречи, пишет "Рубрика".
По его словам, стороны будут говорить о дальнейшем соблюдении режима тишины на Донбассе, который длился шесть недель, а также обсудят вопросы проведения следующего саммита лидеров "Нормандской четверки" в Берлине.
Украинская сторона считает, что встречу надо провести как можно скорее, заявил Ермак. Он уточнил, что немецкий канцлер Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон поддерживают эту идею.
При этом все понимают, что встреча руководителей должна произойти после того, как большинство договоренностей на саммите "Нормандской четверки" в Париже в декабре 2019 года будет выполнено, подчеркнул руководитель ОП. По словам Ермака, украинская сторона делает для этого все возможное.
Темами сегодняшнего обсуждения станут договоренности, достигнутые в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе, новые точки разведения сторон, разминирование, создание новых пунктов пропуска на линии разграничения.
Также будет обсуждаться вопрос о возобновлении процесса обмена заложников. Ермак выразил надежду, что удастся добиться серьезного прогресса в этом направлении.
Встреча в нормандском формате должна была состояться 28 августа. На ней планировалось обсудить, в частности, обмен удерживаемыми лицами, а также подготовку саммита глав государств "Нормандской четверки".
25 августа "Интерфакс" сообщил об отмене встречи со ссылкой на источник в российской делегации. Собеседник агентства утверждал, что переговоры отменены "из-за отсутствия согласования проектов итоговых документов и разногласий по ним со стороны Германии, Франции и Украины".
Офис президента Украины опроверг эту информацию, сообщив, что встреча перенесена в связи с командировкой представителя Франции.
В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы в Минске (Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия).
9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки". В итоговом коммюнике указано, что стороны договорились о прекращении огня, открытии новых пунктов пропуска, обмене удерживаемыми лицами по формуле "всех на всех" до 31 декабря 2019 года, разведении сил и средств на трех новых участках на Донбассе, продлении на год действия закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" и расширении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Договоренности были выполнены частично. Ожидалось, что следующий саммит состоится в марте – апреле 2020 года, однако этого не произошло.