Подготовка к саммиту "Нормандской четверки", режим тишины на Донбассе и обмен пленными. Ермак назвал главные темы переговоров в Берлине

11 сентября в Берлине проходят переговоры "Нормандской четверки" на уровне политических советников глав правительств Украины, Франции, Германии и России.

Член украинской делегации, руководитель Офиса президента (ОП) Андрей Ермак назвал основные темы для обсуждения политическими советниками лидеров стран "Нормандской четверки" на переговорах 11 сентября в Берлине. Об этом он сказал журналистам перед началом встречи, пишет "Рубрика".

По его словам, стороны будут говорить о дальнейшем соблюдении режима тишины на Донбассе, который длился шесть недель, а также обсудят вопросы проведения следующего саммита лидеров "Нормандской четверки" в Берлине.

Украинская сторона считает, что встречу надо провести как можно скорее, заявил Ермак. Он уточнил, что немецкий канцлер Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон поддерживают эту идею.

При этом все понимают, что встреча руководителей должна произойти после того, как большинство договоренностей на саммите "Нормандской четверки" в Париже в декабре 2019 года будет выполнено, подчеркнул руководитель ОП. По словам Ермака, украинская сторона делает для этого все возможное.

Темами сегодняшнего обсуждения станут договоренности, достигнутые в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе, новые точки разведения сторон, разминирование, создание новых пунктов пропуска на линии разграничения.

Также будет обсуждаться вопрос о возобновлении процесса обмена заложников. Ермак выразил надежду, что удастся добиться серьезного прогресса в этом направлении.