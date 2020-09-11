Советники лидеров стран "Нормандской четверки" договорились о продолжении перемирия на Донбассе – СМИ

Никаких изменений в режиме тишины на Донбассе не будет, сообщил источник "РБК-Украина", знакомый с ходом переговоров политических советников в нормандском формате, которые проходят в Берлине.

Переговоры политических советников лидеров стран "Нормандской четверки" в Берлине продолжаются, но уже достигнута договоренность о продлении режима тишины на Донбассе. Об этом изданию "РБК-Украина" сообщил источник, знакомый с ходом переговоров.

"Точно режим тишины будет продолжен. Никаких радикальных изменений не будет, несмотря на провокации", – отметил собеседник издания.

Сегодня украинская делегация во главе с вице-премьер-министром – министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексеем Резниковым прибыла в Берлин для участия в переговорах на уровне политических советников в нормандском формате. Встреча должна была состояться еще 28 августа, но была перенесена: по официальной версии – в связи с командировкой представителя Франции. На встрече планировалось обсудить, в частности, обмен удерживаемыми лицами, а также подготовку саммита лидеров Украины, России, Германии и Франции.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля.

По словам начальника Генштаба – главнокомандующего Вооруженными силами Украины Руслана Хомчака, режим прекращения огня выполнялся с обеих сторон, единичные случаи его нарушения не носили системного характера.

6 сентября в результате обстрела позиции подразделений Объединенных сил недалеко от Причепиловки Луганской области один военнослужащий Вооруженных сил Украины получил ранения, несовместимые с жизнью. Это первая потеря ВСУ с начала действия режима прекращения огня.

Еще один военнослужащий получил ранения в результате прицельного обстрела в районе Красногоровки Донецкой области, двое – при взрыве неизвестного устройства. Также 6 сентября стало известно о гибели двух военнослужащих на минном поле при эвакуации с места пожара.

В Офисе президента Украины считают, что обстрелы были совершены с провокационной целью. "Мы требуем от России вмешаться в ситуацию и повлиять на провокационное поведение незаконных вооруженных формирований в Донецкой и Луганской областях с целью сохранения режима прекращения огня", – заявили в ОПУ 7 сентября.